Neuhaus vertraut seinen Stürmern Dynamos Angreifer leiden unter Ladehemmung. Trotzdem hält der Trainer an Pascal Testroet und Stefan Kutschke fest. Die Nummer drei muss weiter warten - auch am Freitag beim Auswärtsspiel in Sandhausen.

Die Dynamo-Stürmer Pascal Testroet (r) und Stefan Kutschke hatten zuletzt Ladehemmung. Das wollen sie in Sandhausen ändern. © Robert Michael

Der Name Sandhausen weckt bei Uwe Neuhaus alles andere als schöne Erinnerungen. „Ich glaube, ich habe da noch nie gewonnen“, erklärt der Trainer über Dynamos Freitag-Gegner. Die Reise zum kleinsten Profiverein im deutschen Fußball ist nicht nur deshalb etwas Besonderes. 15 300 Zuschauer fasst das Hardtwaldstadion - das sind mehr als Sandhausen Einwohner hat. „Die Umgebung ist ländlich, das Stadion kein Hexenkessel“, beschreibt Neuhaus das Reiseziel und warnt zugleich seine Spieler: „Aber sie haben fünf ihrer sechs Punkte daheim geholt.“ Der Trainer charakterisiert den Gegner als gut organisiert mit eingespieltem System gegen den es schwer sei, sich Chancen herauszuspielen. Ein gemütlicher Ausflug wird es also keinesfalls.

Zumal die Schwarz-Gelben eine Stürmerproblem haben. Die treffen nicht mehr - vor allem Pascal Testroet nicht. Als er am vergangenen Sonntag gegen Würzburg nach 64 erfolglosen Minuten für Stefan Kutschke ausgewechselt wurde, schlich er vom Rasen, wurde von Marvin Stefaniak getröstet und aufgemuntert. „Dass Paco enttäuscht war, ist völlig normal“, findet Neuhaus. „Ein Einzelgespräch habe ich mit ihm diese Woche aber nicht geführt.“ Seine Rezepte sind andere. Im Training lässt er „vermehrt Torabschlüsse“ üben, will damit „Automatismen abrufen. Sie sollen mit positiven Gedanken auf den Platz gehen und mit Vertrauen in die eigene Stärke, dann wird der Knoten irgendwann platzen.“

Stürmer Nummer drei spielte in dieser Saison überhaupt noch keine Rolle. Tim Väyrynen gehörte noch kein einziges Mal zum Kader, saß immer auf der Tribüne. „Ich habe mich relativ früh, auf die Nummern eins uns zwei festgelegt“, erklärt Neuhaus. „Dies hing vor allem mit den Leistungen der vergangenen Saison zusammen. Wann der Zeitpunkt gekommen ist, Tim zu bringen, und ob er überhaupt kommt, kann ich noch nicht sagen.“ In Sandhausen wird wohl das bekannte Duo auflaufen: Testroet in der Startelf, Kutschke als Joker. „Bei mir spielt die Torquote nicht die entscheidende Rolle“, betont der Trainer. „Ich schaue auch, wie mannschaftsdienlich der Angreifer spielt.“ Und generell ist er kein Freund der Rotation. „Ich neige da zum Vertrauen“, betont Neuhaus. Was sich auch an der Zahl der bisher eingesetzten Spieler ablesen lässt: 17 - das ist Minusrekord in Liga zwei. „Wenn ich einer Mannschaft vertraue, dann lass ich sie auch spielen.“

Voraussichtliche Dynamo-Aufstellung: Schwäbe - Teixeira, J. Müller, Modica, F. Müller - Hartmann - Gogia, Lambertz, Aosman, Stefaniak - Testroet

zur Startseite