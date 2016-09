Neuhaus schwillt der Kamm Dynamos Trainer fehlt eine elementare Voraussetzung für Profi-Fußball in Dresden.

Dynamo Dresdens Trainer Uwe Neuhaus, hier noch im Stadion. © Robert Michael

Kurz und bündig lässt Uwe Neuhaus die Vorbereitung noch mal Revue passieren. Dynamos Trainer will bei der Pressekonferenz am Freitagmittag auf etwas anderes hinaus, schnell zum Punkt kommen. Dieses Thema nämlich liegt ihm schwer im Magen. Es ist kein Wutausbruch, er redet sich nicht in Rage, jedes Wort ist wohlüberlegt. „Skandalös“ nennt es Neuhaus, dass die Mannschaft auf einen Platz am Stadtrand ausweichen muss, um einigermaßen unbeobachtet trainieren zu können.

„Nürnberg hat zwei Tage lang die Schotten dichtgemacht, das ist im Profifußball gang und gäbe“, sagt er. Es sei ein „Wettbewerbsnachteil, den wir schleunigst beheben müssen“, dass sich Dynamo nicht so einfach den Blicken der Konkurrenz entziehen kann. Theoretisch gibt es die Möglichkeit, hinter verschlossenen Stadiontüren Standards und Kombinationen einzustudieren, aber diesmal hat der Betreiber den Zugang verweigert.

Der Rasen wurde mit vier Spielen beim Turnier am vorigen Wochenende und wird mit weiteren vier Partien bis Ende des Monats außergewöhnlich beansprucht, wobei vor allem eins den Trainer wurmt. „Da schwillt mir richtig der Kamm“, sagt Neuhaus mit Blick auf die Drittliga-Partie des FSV Zwickau gegen Wiesbaden, die am 13. August in Dresden ausgetragen wird, weil der Stadionneubau in Zwickau noch nicht fertig ist. „Wenn die Konsequenz ist, dass wir nicht für 30 Minuten ins Stadion dürfen, bleibt mir fast die Spucke weg.“ Neuhaus’ Denkanstoß richtet sich an die Verantwortlichen von Projektgesellschaft und Verein, eine tragfähige Lösung für einige geheime Trainingseinheiten zu finden. „Das ist für mich elementar und gehört zum Profi-Fußball wie ein gesunder Kader, ein Trainer und ein Sportdirektor, wenn man so ein schwieriges Jahr angehen will.“

Für den Klassenerhalt. Das Saisonziel formuliert Neuhaus offener. Er will jeden Einzelnen und die Mannschaft weiterentwickeln, und die soll versuchen, jede Woche ans Limit zu kommen und auch nach Rückschlägen optimistisch bleiben, an die Spielidee glauben. Die bleibt offensiv – schon von hinten heraus. Deshalb hat der Coach Marvin Schwäbe zum Torwart Nummer eins bestimmt – wegen seiner besseren fußballerischen Fähigkeiten. (SZ/-ler)

