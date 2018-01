Neuhaus’ Plan mit dem Top-Talent Vasil Kusej ist erst 17, aber schon Dynamos Stürmer Nummer drei. Trotzdem ist Geduld gefragt.

Ein kritischer Blick, ein klarer Fingerzeig: Trainer Uwe Neuhaus erklärt Dynamos Sturm-Hoffnung Vasil Kusej auch im Trainingslager in Marbella immer wieder, was er von ihm erwartet. © Lutz Hentschel

Zwei Juristen, ein Theaterregisseur. Mehr Einträge mit seinem Nachnamen gibt es nicht bei Wikipedia. Vasil Kusej ist für das Internet-Lexikon ein unbeschriebenes Blatt. Und wenn es nach Uwe Neuhaus geht, soll das vorerst so bleiben. Dynamos Trainer verweigert jedenfalls einen Termin mit dem Top-Talent, obwohl es im Interview um seine bisherige Entwicklung gehen würde – und nicht um seine Zukunft. Doch der 17 Jahre alte Tscheche, der 2015 aus Usti nad Labem nach Dresden kam, soll ohne Rummel auf den Übergang zu den Profis vorbereitet werden.

Das ist jedoch nicht der Grund, weshalb Kusej im Trainingslager erst im letzten Testspiel und nur für eine Viertelstunde zum Einsatz kam. Beinahe hätte er gegen den FC Groningen sogar getroffen, sein Schuss wurde geblockt. Noch sind Lucas Röser und Peniel Mlapa vor ihm und sollten genug Einsatzzeit bekommen für ihren Konkurrenzkampf um den Platz in der Spitze. Trotzdem ist es nicht ausgeschlossen, dass Kusej nun als Stürmer Nummer drei näher ans Team rückt.

Das deutet Ralf Minge an, wenn er zu einem möglichen Ersatz für Eero Markkanen sagt, im Winter komme nur eine Ausleihe infrage. „Selbst wenn der dann einen Tick besser wäre und deshalb spielt, macht er die Entwicklung von anderen zu“, erklärt der Sportgeschäftsführer. Kusej werde zwar noch nicht für die Stammelf geplant, aber: „Er wird im Mai auch 18.“ Lange lässt er sich also nicht mehr verstecken, wobei dieser Versuch sowieso aussichtslos wäre. In der A-Junioren-Bundesliga hat Kusej in dieser Saison in elf Spielen zehn Tore erzielt, dazu im DFB-Pokal je eins gegen Bayer Leverkusen und Borussia Mönchengladbach. Er spielt außerdem in der tschechischen U18-Auswahl. Seine Stärken sind also schon lange kein Geheimnis mehr, und Minge macht auch keins draus: „Er hat einen überragenden Abschluss, ein überragendes Näschen.“ Die Späher anderer Klubs sieht er dennoch gelassen. Dynamo hat den Vertrag mit Kusej im September vorigen Jahres bis 2022 verlängert, bis 2019 kann er noch bei den Junioren spielen. Er ist ein Versprechen auf die Zukunft.

Neuhaus hat nicht vor, ihn vorschnell ins kalte Wasser zu werfen. „Wann würde ich ihn bringen? Wenn wir in Not sind?“, fragt der Chefcoach. „Das wäre ihm gegenüber sehr unfair. Dann würden zu viele zu viel von ihm erwarten. Ich glaube nicht, dass er dem Druck standhalten würde“, antwortet er selbst. „Wenn es gut läuft, kann man ihm ein paar Minuten geben, braucht ihn dann aber nicht unbedingt.“

Erschwert wird sein Einsatz, weil der nur 1,68 Meter große Kusej kein klassischer Mittelstürmer ist, sondern – Minge sagt das so und meint es nicht despektierlich – „die Ratte“, also einer, der als zweite Spitze herumwuselt. Oder wie es Neuhaus erklärt: „Eigentlich zwischen der Neun und der Acht, also eher auf der Zehn.“ Das ist die höhere Fußball-Mathematik und hat etwas mit den Positionen in der Offensive zu tun, also mit dem System. Man könnte die „falsche Neun“ hinzufügen, also einen Stürmer, der keiner ist. Kusej wäre dafür ein Kandidat, aber das führt zu weit.

Der Trainer würde die Taktik nicht allein für ihn ändern, sieht aber die Möglichkeit, dass er sich in die bewährte Grundordnung einfügt. Beim frühen Attackieren des Gegners rücke ein Mittelfeldspieler vor. „Das kann auch einer sein, der um den Stoßstürmer herum spielt“, meint der Chefcoach – und beschreibt das Anforderungsprofil: „Dazu gehören aber defensive Fähigkeiten, ist nicht nur der Torriecher gefragt, sondern auch das Anlaufen und die Zweikampfstärke.“ Etwas Geduld ist also gefragt – mit und von Kusej. Er wolle mit Dynamo erfolgreich sein, „hoffentlich eines Tages auch in der ersten Mannschaft“, wurde er in der Pressemitteilung zu seiner Vertragsunterschrift zitiert. Diesem Ziel kommt er immer näher.

