Neuhaus’ Personal-Puzzle Dynamos Trainer muss schwierige Entscheidungen treffen. Wenn alle fit sind.

Dynamos Trainer Uwe Neuhaus. © Robert Michael

Die Reihen haben sich gerade ein wenig gelichtet, was einerseits positiv ist. Wenn vier Spieler von Dynamo im Länderspiel-Einsatz sind, zeugt das auch von der Qualität des Kaders. Sie fehlen andererseits im Training, genau wie Erich Berko wegen Knieproblemen und Niklas Hauptmann mit Beschwerden im Sprunggelenk. Das erschwert die Vorbereitung auf das Heimspiel am Karsamstag gegen den 1. FC Nürnberg, das die Dresdner gewinnen wollen und müssen, um nicht tiefer in den Abstiegsstrudel zu geraten.

Diesmal hätte Uwe Neuhaus einigen Grund für personelle Veränderungen nach dem 2:4 in Ingolstadt. Die Frage ist jedoch, ob der Trainer wieder alle Mann an Bord hat wie vor zwei Wochen. Damals musste er sogar fünf Feldspieler aus dem Aufgebot fürs Spiel streichen und sprach von engen Zweikämpfen um die elf Startplätze. Jetzt muss er abwarten, ob die angeschlagenen Spieler fit werden und die Nationalspieler gesund zurückkehren.

Ein Trio ist am Dienstag erneut im internationalen Einsatz. Torwart Markus Schubert hat beim 1:0 der U20-Auswahl gegen Portugal überzeugt, stieg danach eine Altersklasse auf zur U21. Haris Duljevic spielte gut 20 Minuten für Bosnien beim 1:0-Sieg gegen Bulgarien, dagegen verlor Sascha Horvath mit der österreichischen Nachwuchsauswahl gegen Dänemark mit 0:5. Er stand bis zur 69. Minute auf dem Platz. Vasil Kusej ist bereits fertig, kam für Tschechiens U21 in beiden Tests gegen Dänemark (3:0, 2:2) zum Einsatz.

Ein Stürmer auf die Tribüne?

Für die Partie gegen Nürnberg dürfte das Sturmtalent jedoch keine Alternative sein, zumal Neuhaus für den Angriff einige Optionen hat. Pascal Testroet konnte sich mit seinem starken Comeback beim 4:1 gegen Viktoria Zizkov mindestens für einen Platz im Kader empfehlen. Doch selbst wenn es bei zwei Spitzen bleibt, müsste dann wohl einer auf die Tribüne, wahrscheinlich Peniel Mlapa. Außer einem Torwart dürfen nur weitere sechs Spieler als Reserve nominiert werden. Der Trainer muss die Ersatzbank so besetzen, dass er auf allen Positionen reagieren kann.

Zuletzt hatte er ein Überangebot im offensiven Mittelfeld. Patrick Möschl ist seit zehn Spielen draußen, Andreas Lambertz – genau wie Verteidiger Fabian Müller – seit neun und Rico Benatelli seit fünf. Nicht jeden bittet Neuhaus deshalb zum Einzelgespräch. „Das muss man individuell betrachten. Den einen oder anderen muss man sich sicher mal in die Kabine holen, etwa wenn – ein krasses Beispiel – einer von der Startelf auf die Tribüne muss.“

In Erklärungsnot komme er dabei selten. „In den meisten Fällen habe ich gute Argumente“, betont der Chefcoach, räumt aber ein: „Manchmal entscheidet auch mein Bauchgefühl. Das sind die schwierigsten Entscheidungen.“ Solche bleiben ihm auch diesmal nicht erspart. Ob Marco Hartmann für Manuel Konrad von Anfang an spielt? Oder beide wie in dieser Saison bereits viermal? Die Bilanz macht es Neuhaus nicht leichter: ein Sieg, eine Niederlage sowie zwei Unentschieden.

