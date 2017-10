Neuhaus muss Heise ersetzen Gegen die auswärtsschwachen Braunschweiger will Dynamo endlich den zweiten Heimsieg feiern. In der Offensive wird es wohl wieder einige Veränderungen geben.

Glaubt man der Statistik, deutet am Sonntag (Anstoß 13.30 Uhr) vieles auf ein Unentschieden hin: Eintracht Braunschweig hat in dieser Saison auswärts noch kein einziges Mal gewonnen, Dynamo im heimischen DDV-Stadion erst einmal. In der jüngeren Vergangenheit waren die Duelle jedoch meist spektakuläre. Vor einem Jahr drehte Stefan Kutschke einen 0:2-Rückstand mit einem Dreierpack in einen 3:2-Sieg, das letzte Aufeinandertreffen verloren die Schwarz-Gelben in Braunschweig durch ein Tor in letzter Minute 0:1. „Wir sollten uns lieber an das Positive erinnern“, empfahl Abwehrchef Florian Ballas, der nach dem Kreuzbandriss von Sören Gonther zumindest bis zur Winterpause im Dauereinsatz ist und nicht auf eine Verschnaufpause hoffen kann. „Die Beine sind schon noch ein bisschen schwer“, erklärte er in Anspielung an das kräftezehrende Pokal-Aus am Mittwoch in Freiburg. Die Braunschweiger waren bereits in der ersten Runde gescheitert, kommen also ausgeruht nach Dresden. „Natürlich hätte ich mir einige freie Tage mehr gewünscht“, erklärte Uwe Neuhaus, „aber das darf kein Alibi sein“.

Nach den drei sieglosen Spielen in Folge erinnerte der Dynamo-Trainer seine Mannschaft an die gemeinsamen Saisonziele. „Ein Sieg gegen Braunschweig wäre aber nur der Anfang, dann kommt Kiel - das sind die Spiele, die entscheiden, in welche Richtung es geht“, sagte er. Personell muss er auf den rotgesperrten Philip Heise verzichten, Marco Hartmann laboriert weiter an seinem Faserriss im Gesäßmuskel. Manuel Konrad trug im Pokalduell zwar einen blauen Zeh davon, doch eine Untersuchung im Krankenhaus ergab, dass nichts gebrochen, sondern nur geprellt ist. „Deshalb gehe ich davon aus, dass er spielen kann“, so Neuhaus. Dass er in der Offensive im Vergleich zum Freiburg-Spiel wieder zurückrotiert, gilt als sehr wahrscheinlich. „Wir dürfen nicht so viele Fehler machen wie zuletzt“, appellierte er an seine Mannschaft.

So könnte Dynamo spielen: Schwäbe - Seguin, J. Müller, Ballas, F. Müller - Konrad - Kreuzer, Hauptmann, Lambertz, Duljevic - Mlapa

