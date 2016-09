Neuhaus kennt keinen Angstgegner Dynamos Trainer ignoriert die Statistik gegen Aue und kündigt an: Wir wollen die Brisanz um das Derby auf dem Platz sportlich austragen.

Uwe Neuhaus kennt die Statistik. Einen Angstgegner nennt der Dynamo-Trainer die Auer trotzdem nicht. © Robert Michael

Das DDV-Stadion ist ausverkauft: Rund 29.500 Zuschauer werden beim Sachsenduell zwischen Dynamo Dresden und dem FC Erzgebirge Aue in der 2. Fußball-Bundesliga am Sonntag, 13.30 Uhr, dabei sein. „Das wird definitiv ein schwieriges Spiel“, sagt Uwe Neuhaus, und Dynamos Trainer ergänzt: „Wir wissen um die Brisanz um das Derby herum und werden versuchen, sie auf dem Platz sportlich auszutragen.“

Aues-Präsident Helge Leonhardt spricht von einem Duell auf Augenhöhe. Das ergibt sich zwar nicht aus der Tabelle vor dem fünften Spieltag in der 2. Fußball-Bundesliga, aber aus der Statistik. Zu DDR-Zeiten war die Sache meist klar, wurden die Dresdner mit 20 Heimsiegen in 27 Spielen ihrer Favoritenrolle meist gerecht. Doch mit dem Zwangsabstieg aus der Bundesliga 1995 änderte sich auch das Kräfteverhältnis der sächsischen Rivalen. In Zahlen ausgedrückt: Von zehn Liga-Partien in Dresden gewann Dynamo vier - das bisher letzte Mal ist allerdings schon etwas her: ein 3:1 am 30. September 2012. Aue gewann dreimal, genauso oft trennten sich die Rivalen unentschieden wie beim 1:1 in der Vorsaison.

„Ich schaue ja nicht weiter zurück, als auf meine Amtszeit“, meint Neuhaus und schmunzelt: „Da sind wir in der Meisterschaft gegen Aue ungeschlagen.“ Das 0:3 im Sachsenpokal hatte wirklich nur statistischen Wert, und von einem „Angstgegner“ mag Neuhaus schon gar nicht sprechen. „Ich weiß nicht, ob es so etwas gibt. Wenn man zum FC Bayern fährt, das kann schon ein Angstgegner sein. Das ist schon klar“, meint der 56-Jährige. „Aue hat voriges Jahr deutlich gezeigt, dass sie eine sehr gute, spielstarke Mannschaft haben, die zu Recht aufgestiegen. Aber sie als Angstgegner zu bezeichnen, davon sind wir weit entfernt.“

Personell kann Neuhaus fast aus dem Vollen schöpfen. Niklas Landgraf (Adduktorenprobleme) und Marcel Hilßner, der sich im Training am Sprunggelenk verletzt hat, fallen aus. Außerdem wird der Chefcoach weiter auf Giuliano Modica verzichten, obwohl der Innenverteidiger nach seiner schweren Wadenprellung mit Bluterguss in dieser Woche ins Mannschaftstraining einsteigen konnte. „Man hat schon gesehen, auch in den Zweikämpfen, dass er vier Wochen Rückstand ist. Deshalb denke ich, es ist sinnvoller, wenn er am Wochenende ein, zwei intensive Trainingseinheiten absolviert, als dass er sich am Sonntag auf die Bank setzt.“

Neuhaus hat nach dem 2:0 in Hannover ohnehin wenig Grund, die Aufstellung zu ändern, auch wenn er sagt: „Gedanken mache ich mir immer, das ist für mich Pflicht.“ Es liege aber schon nahe, eine Mannschaft nicht grundsätzlich zu verändern, die so aufgetreten ist wie in Hannover. Der 56-Jährige hat dabei die anstehende englische Woche mit den weiteren Spielen am Mittwoch in Kaiserslautern und in einer Woche zu Hause gegen die Würzburger Kickers mindestens im Hinterkopf. „Da kann es sicherlich passieren.“ Für ausgeschlossen hält er es dagegen, dass die Schwarz-Gelben nach den jüngsten Erfolgen nachlässig werden könnte. „Die Mannschaft ist intelligent und gierig genug, keine Luft ranzulassen.“ Die Stimmung in der Woche sei so gewesen, wie es sich angesichts der Tabellensituation gehört: locker, gelöst und konzentriert.

Aues Trainer Pavel Dotschev muss Calogero Rizutto ersetzen. Der Außenverteidiger erlitt beim 0:2 gegen Eintracht Braunschweig einen Riss des Außenbandes im rechten Sprunggelenk. Für ihn könnte Fabio Kaufmann in die Startelf rücken, der von Energie Cottbus ins Erzgebirge gewechselt war. Dagegen wird Pascal Köpke wohl dabei sein. Der Torjäger hatte wegen muskulärer Probleme nur teilweise trainiert.

Schiedsrichter der Partie ist Bundesliga-Referee Sascha Stegemann aus Niederkassel.

Dynamo spielt voraussichtlich mit: Schwäbe - Teixeira, Ballas, Ja. Müller, Fa. Müller - Hartmann - Gogia, Aosman, Lambertz, Stefaniak - Testroet.

Bewerten Sie die Leistungen der Dynamo-Spieler beim Sieg in Hannover!





