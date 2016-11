Neuhaus feiert nur mit Selters Einen Sieg hatte sich der Dynamo-Coach zu seinem 57. Geburtstag von seinen Spielern gewünscht. Doch die Schwarz-Gelben spielen gegen Bochum nur unentschieden. Dennoch endet damit eine schwarze Serie.

Dresdens Stefan Kutschke erzielt das Tor zum 2:1. © Robert Michael

Lange sah es am Samstag nach einem Sieg der Dresdner zum Geburtstag ihres Trainers Uwe Neuhaus aus, doch kurz vor Toresschluss gelingt dem VfL Bochum noch das 2:2.

Eine erste Überraschung gab es bereits vor dem Anpfiff. Für Andreas „Lumpi“ Lambertz, der zu Wochenbeginn mit dem Training aussetzen musste, rutschte Aias Aosman in die Startelf der Dresdner. Ein Zeichen dafür, dass Trainer Uwe Neuhaus der offensiven Qualität der Gäste offenbar die eigene Angriffsstärke entgegen setzen wollte.

In der fünften Minute wäre der Plan beinahe aufgegangen. Nach einem langen Ball von Florian Ballas sprang sowohl die Bochumer Abwehr als auch Stefan Kutschke drunter durch und Akaki Gogia lief allein auf Gästekeeper Manuel Riemann zu, sein Kunstschuss konnte aber noch in allerletzter Sekunde von der Linie gekratzt werden - der 24-jährige Deutsch-Georgier konnte sein Pech kaum fassen.

Mit der dritten Ecke der Gäste dann der Rückstand für die Schwarz-Gelben. Nach einer Kopfballverlängerung von Tim Hoogland kam Johannes Wurtz am rechten Fünfmeterraum völlig frei an den Ball und hatte keine Probleme in der 16. Minute zum 0:1 einzuschieben.

Von diesem Rückschlag ließ sich der K-Block nicht schocken und feierte nach 20 Minuten Uwe Neuhaus mit Sprechchören. Verantwortlich für das Gelingen der Party sollten aber seine Spieler sein.

Die taten sich aber erst einmal schwer, wieder ins Spiel zu finden. Das zeigte sich vor allem in einem fehlerhaften Spielaufbau, bei dem zahlreiche Pässe nicht beim Mitspieler, sondern beim Gegner landeten.

Trainerstimmen zum Spiel zurück 1 von 2 weiter Uwe Neuhaus, Trainer Dynamo Dresden Wir waren ganz nah dran an den drei Punkten. Die Platzverhältnisse sind nicht so, dass man gut Fußball spielen kann. Wir haben uns in guter Manier zurück ins Spiel gekämpft. Den dritten Treffer durch Gogia kurz vor der Halbzeit hätten wir schon gut gebrauchen können. Wir hatten irgendwann kein Gleichgewicht mehr in unserem Spiel und dadurch kam Bochum wieder besser ins Spiel. Wir haben es selber in der Hand gehabt, darum muss man das Ergebnis jetzt so akzeptieren. Gertjan Verbeek, Trainer VfL Bochum Der Platz ist hier katastrophal. Wie sind eine Mannschaft, die gerne den Ball hat und gern spielt, aber das geht hier nicht auf dem Acker. Bis zum Ausgleich haben wie alles im Griff gehabt. Danach hatten wir eine schlechte Phase. Auch in der zweiten Halbzeit haben wir nicht gut angefangen. Ich wollte dann mehr defensive Stabilität haben und deswegen gewechselt, dann aber wieder ein wenig mehr offensive Qualität. Dann hat Dresden sich zurückgezogen, warum weiß ich nicht. Aber ich glaube, wir haben uns den Punkt verdient. Auch wenn wir fast schon unterm Sauerstoffzelt lagen.

Daher kam der Ausgleich nach 32 Minuten auch eher überraschend denn als die Folge eines überzeugenden Dresdner Auftritts. Gogia zog über links zur Grundlinie, seine Flanke verwertete Aosman artistisch zum vielumjubelten 1:1.

Und das Glück war den Dresdnern weiter hold. Nachdem sich die schwarz-gelben Offensivkräfte vor allem im Versuch von Schwalben versuchten, gelang nach 40 Minuten wieder ein gelungener Angriff. Erich Berko nahm dem Ex-Auer Arvydas Novikovas vor dem Strafraum den Ball vom Fuß, zog unwiderstehlich in den 16er und passte nach rechts außen zu Kutschke. Der Stürmer prüfte Riemann mit einem Flachschuss aus spitzem Winkel, doch der Gästekeeper konnte den Ball nur noch verlangsamen, nicht aber entschärfen und so trudelte das Spielgerät langsam ins Tor.

Nur zwei Minuten später verpasste Gogia das 3:1, als er eine Flanke von Berko effektvoll in die Maschen hämmern wollte. Bei so viel Platz und Zeit fast schon ein egoistisches Ansinnen, weswegen es nur mit 2:1 in die Halbzeit ging.

Und die half den Gastgebern. Deutlich passsicherer gingen sie die zweiten 45 Minuten an und nach einem schönen Spielzug über Hauptmann und Kutschke in der 51. Minute wurde Riemann mit einem strammen Schuss von Aosman aus gut acht Metern geprüft.

Nur vier Minuten später versuchte es Aiosman erneut. Von Niklas Hauptmann freigespielt schlenzte der den Ball knapp über das linke Toreck. Eine Zeigerumdrehung darauf war es erneut der Deutsch-Syrer, der zum Torabschluss kam. Die daraus resultierende Ecke landete bei Berko, dessen Versuch von Dominik Wydra auf der Linie geklärt werden konnte.

Von da an sahen die 27.373 Zuschauer ein zwar intensives, aber an Torraumszenen armes Spiel, das sich hauptsächlich zwischen den Strafräumen abspielte. Das wurde Peniel Mlapa nach 71 Minuten dann zu viel. Sein Versuch aus spitzem Winkel von der Fünfmeterlinie traf Dynamo-Schlussmann Marvin Schwäbe so überraschend, dass der erst einmal K.o. ging und zur Ecke klärte. Kurz darauf setzte auch VfL-Torschütze Wurtz zu einem gefährlichen Versuch an, der aber knapp über die Latte segelte.

In der 81. Minute hatte dann wieder Dynamo eine fast schon hundertprozentige Chance, als Fabian Müller von links in den Strafraum auf Gogia passte, doch dessen Versuch konnte Riemann mit einer sehenswerten Flugeinlage entschärfen.

Die wiederholt schwache Chancenverwertung bestraften die Bochumer dann doch noch. In der 85. Minute konnte der zuvor noch mehrfach geblockte Mlapa eine Flanke aus dem Halbfeld zum 2:2 verwerten.

Zwar versuchten die Dresdner weiter, ihrem Trainer das perfekte Geburtstagsgeschenk zu bereiten, doch Gogias scharfe Flanke von rechts auf den eingewechselten Pascal Testroet konnte Riemann in der 87. Minute gerade noch rechtzeitig abfangen.

So hieß es am Ende nicht unverdient 2:2. Damit endete aber immerhin die absolute Negativ-Serie unter Schiedsrichter Sascha Stegemann. Bei allen sechs vorangegangenen Partien hatten die Dresdner das Feld als Verlierer verlassen.

