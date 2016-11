Neugierige können Saal im Volkshaus angucken Der Saal des Gasthauses „Weißes Roß“ in Pirna kann am 13. November besichtigt werden.

Pirnas Oberbürgermeister Klaus-Peter Hanke sitzt auf einem Stuhl im Saal des Gasthauses „Weißes Roß“. Am 13. November öffnet sich der Saal für alle Interessierten. © SZ/Thomas Möckel

Einblicke in etwas fast Vergessenes: Neugierige können sich am 13. November den Saal im Gasthaus „Weißes Roß“ an der Königsteiner Straße in Pirna anschauen. Inhaber Klemens Kosok öffnet von 10 bis 16 Uhr die Türen des Raumes, der schon seit Mitte der 1980er-Jahre kaum noch genutzt wird.

Die Idee zum Tag der offenen Tür kam Kosok, nachdem Oberbürgermeister Klaus-Peter Hanke (parteilos) die Vision geäußert hatte, den Tanzsaal eventuell als Veranstaltungsstätte wiederzubeleben – sollte er im Januar als Rathauschef wiedergewählt werden. Zudem, so Kosok, dürften vor allem viele junge Pirnaer den Saal noch nie gesehen haben. Weil eine Heizung defekt war und es keine Ersatzteile für die Reparatur gab, schloss Kosok den Saal 1986. Danach war nur noch der Architekturwettbewerb zum Scheunenhof darin zu sehen, ein Händler verkaufte dort kurzzeitig Konkursware, 2002 befand sich dort das Spendenlager zum Hochwasser. (SZ/mö)

