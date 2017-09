Neugierige Blicke hinter die Kulissen Fünf Unternehmen öffneten in Weißwasser und Boxberg ihre Türen. Hunderte Besucher nutzten dieses Angebot.

Uhrmachermeister Hartmut Schirrock zeigte den Besuchern das Einstellen der Ganggenauigkeit einer Uhr in der Werkstatt des Uhren- und Schmuck Geschäftes in Weißwasser. © Rolf Ullmann

Zahlreiche Besucher stellten am Sonnabend während des Tages der offenen Unternehmen unter Beweis, dass sie wahrlich keine Morgenmuffel sind. „Bereits um sieben Uhr stand der erste Besucher vor dem Firmeneingang“, berichtet Mandy Schmidt, Mitarbeiterin im Sekretariat der Firma Nickel Fenster. Seinem Beispiel folgten wenig später weitere Dutzende Besucher. Vier Mitarbeiter führten sie durch die einzelnen Abteilungen. Arbeitsvorbereiter Udo Zippack zeigte und erläuterte den Besuchern die einzelnen Arbeitsschritte, die notwendig sind, um ein Fenster herzustellen.

Nur wenige hundert Schritte entfernt ergab sich für die Neugierigen die Möglichkeit, bei der Fleisch- und Wurstfabrik Willms in Weißwasser die Produktionshalle für Grillgerichte in Augenschein zu nehmen. Nachdem alle Füßlinge über die Schuhe gestreift hatten, erläuterte Abteilungsleiter Jörg Hofmann während der Führung die Anlagen, in denen ein Stück Fleisch zu leckeren Grillfackeln und Steaks verarbeitet wird.

Eine gute Stunde investierte die Mehrzahl der Besucher, um die Produktionshallen der Firma Hilzinger auf dem Gelände des Kraftwerkes Boxberg in Augenschein zu nehmen. Mandy Dommaschk, eine der Mitarbeiterinnen, führte sie zu den modernen Maschinen und Anlagen, über deren perfekte Arbeit die Gäste ebenso staunten, wie über die riesigen Dimensionen der Produktionshallen. „Neben dem Verkauf von Uhren und Schmuck gewannen die Reparaturen sowie eine breite Palette von Dienstleistungen immer mehr an Bedeutung,“ erläuterte Uhrmachermeister Hartmut Schirrock den Besuchern während des Rundganges durch die Werkstatträume. Darauf hat sich das Fachgeschäft eingestellt und umfangreiche Investitionen, zum Beispiel in einen Laserschweißer sowie eine Maschine für das Gravieren von Bildern, getätigt.

Am Nachmittag öffneten sich die Türen des Klärwerkes Weißwasser der Stadtwerke. Die Besucher unternahmen mit dessen Mitarbeiter Daniel Urban einen Rundgang, um die zwei Klärstraßen.

