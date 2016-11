Neugierig – ein Leben lang Die Sendung war Kult: In „Außenseiter – Spitzenreiter“ stellte Hans-Joachim Wolfram Kuriositäten aus dem DDR-Alltag vor. Nun ist er mit 82 Jahren gestorben.

zurück Bild 1 von 4 weiter Ex-Eiskunstlaufweltmeisterin Christine Errath löste Wolle ab. Ex-Eiskunstlaufweltmeisterin Christine Errath löste Wolle ab.

Mit Hans-Joachim Wolle (r.) moderierte Wolfram „Außenseiter – Spitzenreiter“.

Der gebürtige Dresdner Hans-Joachim Wolfram starb bereits am 16. November.Fotos: dpa PA (2), imago (2)



Er war der Fernsehliebling der DDR. Fast 40 lang war Hans-Joachim Wolfram das Gesicht der Unterhaltungssendung „„Außenseiter – Spitzenreiter“. „Kundendienst für Neugierige“ war der Untertitel für die Sendung, in der er vom Alltag der kleinen Leute, ihren skurrilen Begabungen, Leistungen und Hobbys berichtete. Lange ärgerte der gebürtige Dresdner die SED-Oberen mit seinen Spitzen gegen die Mängelverwaltung im Arbeiter- und Bauernstaat, nach der Wende führte er das Magazin erfolgreich für den MDR weiter. Jetzt ist der Moderator mit 82 Jahren in Berlin gestorben.

Erstmals lief die von ihm erfundene Kuriositätenshow 1972 im DDR-Fernsehen. Die allererste Frage: Singt oder spricht ein Opern-Souffleur? Sein langjähriger Co-Moderator war Hans-Joachim Wolle. Mit ihm löste er Fragen wie „Bis wann darf man ’Guten Morgen‘ sagen?“ (Antwort am Ende dieses Textes). Legendär war Wolles Moderation am FKK-Strand auf Usedom, wo der Nudistenchor im Sommer Weihnachtslieder sang. Nackte Tatsachen waren nach Angaben Wolframs Zugpferd der Sendung. So ging sie etwa dem Unterschied zwischen nackt, splitternackt und splitterfasernackt nach – natürlich mit Beispielen. „Uns erreichten immer wieder an den Haaren herbeigezogene Fragen, nur damit Nackte gezeigt werden“, erinnerte er sich. Ex-Eiskunstlaufweltmeisterin Christine Errath löste Wolle ab, ab 2007 begleitete Wolframs jüngste Tochter Katja den Kultstar. Dennoch musste er die heute älteste Unterhaltungssendung im deutschen Fernsehen 2011 unfreiwillig an die jüngere Nachfolgerin Madeleine Wehle (48) abgeben, die sie bis heute moderiert. „Ich hätte gern meine 40 Jahre im Fernsehen vollgemacht“, sagte er damals und nannte das Vorgehen „menschlich nicht fair“.

Wolfram wuchs in der Augsburger Straße in Dresden-Striesen auf. Der gelernte Betriebselektriker hatte 1957 als Seiteneinsteiger beim Radio für den Sender Dresden angefangen. 1970 kam er zum Fernsehen. Bis dahin sang Wolfram auch im Dresdner Schubert-Chor. Zu Wendezeiten war er zudem mehrere Jahre Vizepräsident von Dynamo Dresden. Mit Ehefrau Gabriele hat Wolfram vier Töchter. 20 Jahre lang fuhr er Trabrennen, er spielte Fußball und Eisstockschießen, liebte Jazz und klassische Musik. Als einen Höhepunkt seiner Fernsehkarriere nannte er die Sendung „Wennschon, dennschon“ 1983, als er das Gewandhausorchester Leipzig mit der Ouvertüre zu Rossinis „Barbier von Sevilla“ dirigierte. Die Sendung prägte Wolfram als Moderator. Dreimal – 1973, 1974 und 1988 – wurde er zum „Fernsehliebling der DDR“ gewählt.

Wolfram starb bereits am 16. November, wie sein langjähriger Regisseur Bernd Gerbsch am Montag sagte. Auf seiner noch aktiven Homepage verabschiedet sich der Fernsehmacher mit den legendären Schlussworten seiner Sendung: „… und bleiben Sie schön neugierig!“

Am Mittwoch startet eine neue Staffel von „Außenseiter – Spitzenreiter“. Dann wird auch an Wolfram erinnert, wie der MDR mitteilte. Zudem ändert der Sender am kommenden Samstag sein Programm und zeigt ab 22.00 Uhr unter dem Titel „Hans-Joachim Wolfram – Der neugierigste Mann Deutschlands“ ein Porträt des Verstorbenen, wie MDR-Unterhaltungschef Peter Dreckmann ankündigte.

Die Antwort auf die Frage, wie lange man „Guten Morgen“ sagen darf, ist übrigens 11.26 Uhr. (dpa/fa)

zur Startseite