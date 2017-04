Neugersdorfs Fußballer spielen in Neustrelitz remis Der FC Oberlausitz kassiert beim Tabellenletzten spät den Ausgleich zum 1:1.

Torschütze Bocar Djumo - hier im Spiel gegen Budissa Bautzen - vergab kurz vor dem Ausgleich die Chance zum 2:0. © thomas eichler

Neustrelitz. Bei Tabellenletzten reichte es für den FC Oberlausitz am Sonntag nur zu einem Unentschieden. Dabei lagen die Neugersdorfer lange in Führung. Djumo hatte in der 35. Minute einen Freistoß aus gut zwanzig Metern direkt verwandelt. Doch in der 79. Minute glich der Gastgeber aus.

Es war von beiden Mannschaften kein gutes Spiel, Neugersdorfs Torwart Flückiger konnte sich in der zweiten Halbzeit lediglich zweimal auszeichnen. Torschütze Bocar Djumo hatte kurz vor dem Ausgleich die Entscheidung auf dem Fuß, schoss aber vorbei. (szo)

