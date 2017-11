Neugersdorfer wegen versuchten Totschlags vor Gericht Nach einem Streit soll ein Mann alkoholisiert mit einem Messer zugestochen haben. Die Verhandlung findet am kommenden Dienstag statt.

Am Landgericht Görlitz wird sich am Dienstag ein Neugersdorfer wegen versuchtem Totschlags verantworten müssen. © dpa

Neugersdorf. Am Dienstag, um 9.30 Uhr, wird das Landgericht Görlitz im Fall eines versuchten Totschlags gegen einen Neugersdorfer verhandeln. Wie ein Sprecher des Landgerichts am Freitag mitteilte, soll der Beschuldigte, der bereits seit 25. Mai 2017 in Untersuchungshaft sitzt, in seiner Wohnung mit einem 19 Zentimeter langen Küchenmesser einen Gast lebensgefährlich verletzt haben. Beide Männer hatten zur Tatzeit bereits viel Alkohol getrunken, der 35-jährige Angeklagte soll aus bisher noch ungeklärten Gründen, seinem Besucher in den Bauch gestochen haben. Der Geschädigte konnte nur durch zwei Notoperationen gerettet werden können. (szo)

