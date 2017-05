Neugersdorfer mit Schlussspurt Der FC Oberlausitz hat in seinem letzten Auswärtsspiel der Saison gegen die Zweite von Hertha BSC ein 1 zu 1 erreicht – dank Jaroslav Dittrich.

Jaroslav Dittrich verhilft den Neugersdorfern zum Unentschieden. © Thomas Eichler

Der FC Oberlausitz hat sein letztes Auswärtsspiel in der Regionalliga mit einem Unentschieden beendet. Gegen die Zweite von Hertha BSC erreichten die Neugersdorfer am Sonntagnachmittag ein 1 zu 1.

Dabei begann die Partie gleich furios. Nach einer Ecke traf Karl Petrick bereits in der 1. Minute ins Tor der Berliner, jedoch stand er im Abseits. Danach kamen die Herthaner zu einigen Chancen. Doch die Schüsse gingen immer wieder knapp am Tor vorbei. Beim FC Oberlausitz passierte die erste Halbzeit nicht viel in der Offensive, die Berliner hätten eigentlich führen müssen.

Nach dem Seitenwechsel schossen auch die Berliner ein Tor, nach dem Mike Owusu von Hertha in der 52. Minute den Ball am Torwart vorbeischob. Jedoch stand auch er im Abseits. Doch 16 Minuten darauf folgte dann ein reguläres Tor für die Heimmannschaft. Nach einem weiten Ball kam der Ball zum kurz zuvor eingewechselten Berliner Fabio Mirbach, der zum bis dahin verdienten Führungstreffer einnetzte.

Danach drängten die Neugersdorfer zum Ausgleich –mit Erfolg. In der 78. Minute setzte der ebenfalls eingewechselte Jaroslav Dittrich nach einem langen Einwurf den Ball über die Linie und erzielte den Ausgleich. Vier Minuten später hätte der FC Oberlausitz sogar in Führung gehen können, aber Tobias Gerstmann scheiterte am Torhüter der Herthaner. (szo/tc)

zur Startseite