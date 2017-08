Neugersdorfer Kicker spielen gegen DDR-Rekordmeister Am Sonntag kommt der BFC Dynamo zum Regionalliga-Punktspiel. Für Zuschauer lohnt sich das Kommen doppelt. Unter www.sz-veranstaltungskalender.com gibt es noch mehr Termintipps.

Vor einem Jahr verlor der FCO zu Hause gegen den BFC mit 1:2. Der zwischenzeitliche Ausgleich von Josef Marek reichte damals nicht, die Berliner legten noch einen Treffer nach. © florian richter

Wer attraktiven Fußball sehen möchte, sollte am Sonntag, 13 Uhr, unbedingt nach Neugersdorf kommen. Nach dem sehenswerten Heimspiel gegen den ZFC Meuselwitz und der spektakulären Aufholjagd in Halberstadt empfängt der FCO den BFC Dynamo. Zuvor möchte sich der Verein zusammen mit seinen Sponsoren bei seinen Fans für deren Kommen bedanken. Jedem 50. Zuschauer winken am Stadiontor attraktive Gutscheine für die Nutzung verschiedener Einrichtungen in Neugersdorf, zum Beispiel für das Fitnessstudio „Exclusiv Fit“ oder die Tanzschule Lucke. Wer lieber schlemmen möchte, kann sich vielleicht über einen Gutschein der Gaststätte „Restaurant im Staadl“ oder des Eiscafés „LaLuna“ freuen. Zudem wird noch ein Hauptpreis im Wert von 200 Euro ausgelobt. Das Kommen lohnt sich diesmal also doppelt.

Gegen den BFC hat sich der FCO in der Regionalliga bisher schwergetan. In vier Duellen gelang nur ein Punkt – und der im Auswärtsspiel der vergangenen Rückrunde. Luboš Loucka egalisierte per Strafstoß Breustedts Führungstreffer. Dafür schepperte es im ersten Neugersdorfer Regionalligajahr zu Hause gewaltig, mit 2:6 gingen die Oberlausitzer mit fliegenden Fahnen unter. Wozu die Mannschaft von René Rydlewicz fähig ist, hat sie vor zwei Wochen im DFB-Pokal gezeigt, als sie Schalke 04 erst in der Schlussviertelstunde die beiden Tore zum 2:0-Sieg gestattete. In der Meisterschaft läuft es dagegen bisher durchwachsen. Nach vier Spieltagen fehlen auf den makellosen Spitzenreiter Energie Cottbus schon fünf Punkte. Dabei hatte Trainer René Rydlewicz vor der Saison festgestellt, dass er in der Regionalliga derzeit keine bessere Mannschaft als die eigene sieht. Deshalb war die 1:2-Niederlagen am vergangenen Wochenende gegen den Aufsteiger Altglienicke überraschend und zeigt, dass die Berliner durchaus zu packen sind. Trotzdem hat Vragel da Silva vorm BFC viel Respekt: „Dynamo wird oben mitspielen und hat lediglich Startschwierigkeiten, das kann immer passieren. Trotzdem spielen sie strukturiert und sehr offensiv, da müssen wir mächtig aufpassen. Außerdem ist das eine sehr laufstarke Truppe, die uns viel abfordern wird.“ Es riecht also wieder nach einer spannenden Auseinandersetzung, bei der die Zuschauer auf ihre Kosten kommen werden. (jk)

