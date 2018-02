Neugersdorfer Handelshof wird abgerissen Wo vor wenigen Tagen noch ein historisches Gebäude an der Neugersdorfer Hauptstraße stand, liegt jetzt ein riesiger Schutthaufen. Wir haben die Bilder.

Die Bagger arbeiten sich seit einigen Tagen am Handelshof Neugersdorf voran. © Matthias Weber

Der Bagger arbeitet sich voran. Wo vor wenigen Tagen noch ein historisches Gebäude an der Neugersdorfer Hauptstraße gegenüber der Volksbank stand, liegt jetzt ein riesiger Schutthaufen. Nur noch ein paar Wände ragen in den blauen Winterhimmel. Beständig fährt der Greifer ins Gebälk, lässt Mauern und Decken keine Chance. Der ehemalige Handelshof in Neugersdorf wird abgerissen. Deshalb ist derzeit noch eine halbseitige Einschränkung der Fahrbahn auf der Hauptstraße erforderlich - länger als ursprünglich geplant. Die Abrissfirma aus der Gemeinde Markersdorf hatte erst bei Arbeitsbeginn festgestellt, dass das Gebäude sehr vermüllt war. Der Müll musste zunächst weggeschafft werden. Nach Ende der Abriss- und Aufräumungsarbeiten übergibt die Firma eine ebene Fläche an den Eigentümer des Grundstücks, das Land Baden-Württemberg.

