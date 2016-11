Neugersdorf zittert sich zum Sieg Der FCO hat den Berliner AK mit 1:0 besiegt – dank Marcelo de Freitas Costa, einer guten Abwehrleistung und etwas Glück.

Marcelo de Freitas Costa hat das entscheidende Tor gemacht. © Florian Richter

Der Berliner AK ist als Favorit in die Partie gegen den FC Oberlausitzer und als Verlierer vom heimischen Platz gegangen. Neugersdorf gewann ihr Auswärtsspiel am Sonntagnachmittag mit 1:0. Das Ergebnis hätte durchaus auch anders ausfallen können.

Doch von Anfang an zeigte der FCO, wie schon in den vorangegangen Spielen, dass er hinten sicher steht. Der Berliner AK kam zwar immer wieder über die linke Seite, den Spielern fiel aber ab dem Strafraum anfangs nicht viel ein, um gegen die gegnerische Abwehr anzukommen. Aber auch bei den Neugersdorfern ging einen Großteil der ersten Halbzeit fast nichts nach vorn. Das änderte sich erst kurz vor der Pause, als erst Denny Krahl in der 40. Minute von der Strafraumgrenze aus knapp über das Tor schoss und vier Minuten später Robert Koch aus 18 Metern volley abzog und den Torwart zu einer Glanztat zwang.

In der zweiten Halbzeit starteten die Berliner wieder schwungvoll, doch lange Zeit ohne nennenswerte Chancen. Und in der 64. Minute folgte das 1:0 für den FCO. Dem voraus ging ein Konter von der linken Seite. Oliver Merkel brachte anschließend den Ball in den Strafraum, wo Marcelo de Freitas Costa aus elf Metern in den Winkel traf.

Danach drückte der Berliner AK noch einmal, versuchte sogar einen Elfmeter herauszuholen. So ließ sich Myroslav Slavov gleich zweimal fallen, doch der Schiedsrichter pfiff nicht. In der letzten Viertelstunde der Partie stand der FCO fast nur noch hinten drin. In der 84. Minute kamen die Berliner auch noch zu einer Riesenchance. Nach einer missglückten Kopfballabwehr scheiterte jedoch Francky Sembolo aus vier Metern am FCO-Torhüter Franco Flückiger Und in der 90. Minute verpasst er den Ball, nach einem Schuss von Myroslav Slavov aus drei Metern.

So konnten die Neugersdorfer das knappe Ergebnis über die Zeit retten – und überraschend sowie mit etwas Glück die drei Punkte in die Oberlausitz mitnehmen. (szo/tc)

zur Startseite