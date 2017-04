Neugersdorf verliert in Unterzahl Der FC Oberlausitz hat gegen Union Fürstenwalde ein 0:1 kassiert – auch, weil Oliver Merkel zuvor Gelb-Rot sieht.

Oliver Merkel hat nach einem erneuten Foul in der 52. Minute die gelb-rote Karte bekommen. © Thomas Eichler

Der FC Oberlausitz verliert das Heimspiel gegen Union Fürstenwalde mit 0:1. Allerdings hat die Mannschaft aus Neugersdorf auch 38 Minuten in Unterzahl spielen müssen.

Dabei starteten die Männer vom FC Oberlausitz stark, kamen gleich in der 2. Minute zu einer Großchance durch Bocar Djumo, der aus 15 Metern knapp über das Tor schoss. In der 13. Minute versuchte Josef Marek aus ähnlicher Position zu treffen, doch der Ball ging rechts am Kasten vorbei. Schließlich legte er nach einer Ecke in der 22. Minute zu Jan Penc ab. Doch der traf den Ball nicht richtig, sodass der gegnerische Torwart diesen problemlos aufnehmen konnte.

Auch in der zweiten Halbzeit begannen die Neugersdorfer schwungvoll. So schlenzte Bocar Djumo in der 47. Minute einen Freistoß aus 20 Metern nur knapp über das Tor, kam fünf Minuten später und einem Kopfball von Josef Marek abermals zum Schuss, der aber rechts am Kasten vorbeikullerte.

Doch in der 55. Minute sah Oliver Merkel die gelb-rote Karte, nach einem erneuten Foul. Die Partie verflachte danach etwas. Beide Mannschaften drängten am Ende noch einmal auf die Entscheidung. Die schafften die Unioner auch nach mehreren guten Chancen schließlich in der 90. Minute. Darryl Geurts zog aus 17 Metern ab und versenkte den Ball unhaltbar zur Gäste-Führung ins Netz. (szo/tc)

