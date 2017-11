Neugersdorf steht im Halbfinale Der FC Oberlausitz setzt sich im Sachsenpokal gegen den FC International Leipzig durch. Wenn auch knapp.

Der Torschütze zum eins zu null: Josef Marek © Thomas Eichler

Der Regionalligist FC Oberlausitz hat das Sachsenpokal-Viertelfinale gegen den Oberligisten FC International Leipzig in Torgau mit zwei zu eins gewonnen und steht damit im Halbfinale des Sachsenpokals. Damit erreichten die Neugersdorfer ihr vor der Saison ausgegebene Ziel. Es war auch ihr erstes Spiel mit Interimstrainer Manfred Weidner.

In der Anfangsphase erspielte sich FC Oberlausitz leichte Feldvorteile, bekam in der 15. Minute die erste große Chance – doch der Schlussmann hielt den Kopfball von Josef Marek. Danach kam auch Leipzig gefährlich vor das Tor der Neugersdorfer, wie in der 40. Minute, als ein Schuss aus 15 Metern nur knapp vorbeiging. So sahen die Zuschauer in der ersten Halbzeit ein ausgeglichenes und kampfbetontes Spiel, bei denen der Klassenunterschied nicht zu spüren war.

Die zweiten 45 Minuten begannen, wie die ersten aufhörten. Die Leipziger drückten die Oberlausitzer in die eigene Hälfte, ohne jedoch etwas daraus zu machen. In der 65. Minute folgt das eins zu null für Neugersdorf, als nach einer Ecke Josef Marek den Ball einköpfte. Doch fünf Minuten drauf erhielt Leipzig einen Elfmeter, weil sich zuvor Oliver Merkel vor einen Inter-Stürmer warf und mit dem Ball an die Hand kam. Das eins zu eins fiel. Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten: In der 74. Minute landete der Ball nach einer Ecke von Stephan Vachousek bei Milan Matula, der den Ball ins Tor traf.

In der Schlussphase warf Leipzig alles nach vorn, während Neugersdorf das Ergebnis über die Zeit retten wollte – letztlich erfolgreich. (szo/tc)

