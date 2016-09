Neugersdorf startet in die 21. Verbandsligasaison Zum Meisterschaftsauftakt empfangen die TBSV-Handballer den HSV 1923 Pulsnitz. Ein Urgestein hört auf.

Kai Bruchmann klatscht jeden seiner Spieler beim Auflaufen erstmal ab, hier mit Mario Schüler, dem besten Torschützen der vergangenen Saison. © Thomas Eichler

Neugersdorf/Region. Für zehn Männer-, fünf Frauen- und 24 Jugendmannschaften von sieben Vereinen aus dem Raum Löbau-Zittau beginnt am Wochenende die Hallen-Punktspielsaison 2016/ 2017. Für die Männermannschaft vom TBSV Neugersdorf ist es die 21. Saison in der Verbandsliga in Folge. Neugersdorf gehört neben dem ESV Dresden zu den dienstältesten Mannschaften der zweithöchsten sächsischen Spielklasse und kann auf einen Meistertitel (2008) zwei zweite, drei dritte und vier vierte Plätze verweisen. Die zurückliegende Saison beendete das Team mit 25:19 Punkten auf dem fünften Tabellenplatz. „Dieses Ergebnis lag über unserer Zielstellung. Durch einige unglückliche, knappe Niederlagen in der Schlussphase der Saison, noch dazu in eigener Halle, haben wir den durchaus möglichen dritten Platz verpasst“, resümierte Trainer Kai Bruchmann.

Abgesehen von zwei Abgängen starten die Neugersdorfer ohne große personelle Veränderungen in die neue Saison. Daniel Bräuer verlässt den Verein, und Steffen „Eule“ Kriegerow beendet seine Karriere in der ersten Mannschaft. Der 43-jährige Neugersdorfer gehörte seit dem Aufstieg 1996 zum Stammaufgebot des Verbandsligisten und bestritt mehr als 400 Punktspiele. Eigentlich wollte der Mann mit der Idealfigur eines Kreisläufers (1,90 m/90 kg) schon 2014 aufhören, ließ sich aber noch zweimal überreden. Jetzt will er endgültig Schluss machen. Sollte jedoch mal Not am Manne sein, so die Meinung der Fans, steht „Eule“ wieder auf der Platte.

Trainer Bruchmann baut auch in der bevorstehenden Saison auf seine eingespielte, erfahrene Mannschaft mit einem Durchschnittsalter von fast 30 Jahren sowie auf die Heimstärke und Torgefährlichkeit von allen Positionen – insbesondere aber auf die Treffsicherheit der beiden Torjäger Mario Schüler und Sebastian Schulz, die in der Vorsaison 7,2 bzw. 5,4 Tore pro Spiel erzielten. Ob aus der A-Jugendmannschaft der neu gebildeten Spielgemeinschaft Eibau/Neugersdorf in naher Zukunft ein Spieler den Sprung ins Verbandsligateam schafft, bleibt abzuwarten. „Wir wollen auch in unserer 21. Verbandsligasaison mit dem Abstieg nichts zu tun haben“, erklärt Trainer Bruchmann. Ob und welcher Platz im Vorder- oder Mittelfeld angestrebt wird, ließ sich Bruchmann, der die Mannschaft seit acht Jahren trainiert, nicht entlocken. Der 49-jährige Oderwitzer erwartet mit Rot-Weiß Sagar und dem SV Niederau zwei starke Aufsteiger und traut dem ESV Dresden und dem HSV Weinböhla am ehesten den Meistertitel zu.

Die Neugersdorfer holten sich in der vergangenen Woche in einem fünftägigen „Trainingslager nach Feierabend“ den letzten Schliff für die neue Saison. Den Abschluss bildete ein Testspiel gegen eine mit A-Jugendspielern gemischte Mannschaft des tschechischen Zweitligisten Elektro Praga Jablonec, das die Oberländer mit 34:19 zu ihren Gunsten entschieden. Offensichtlich gut gerüstet empfängt das TBSV-Team am Sonnabend, um 18 Uhr, den Vorjahreselften HSV Pulsnitz. In der vergangenen Saison verloren die Oberländer das Auswärtsspiel mit 24:36 und gewannen zu Hause mit 37:24. „Es müssen nicht wieder 13 Tore Unterschied sein. Mit einem knappen Sieg wären wir zum Auftakt schon zufrieden“, hofft nicht nur Trainer Kai Bruchmann. (rs)

Handball-Punktspielauftakt in der Verbandsliga/Männer: TBSV Neugersdorf – HSV 1923 Pulsnitz am Sonnabend, 18 Uhr in der Sporthalle des Förderschulzentrums Oberland, Friedrich-Ebert-Straße 27, Ebersbach-Neugersdorf.

