Neugersdorf siegt gegen Hertha Der FC Oberlausitz hat gegen die Zweite aus Berlin gewonnen – nach einem Rückstand. Ins Spiel zurück brachte sie eine Schwalbe und Tobias Gerstmann.

Tobias Gerstmann (rechts) ist der Mann des Spiel, der im Spiel gegen Hertha II als Joker zwei Tore für Neugersdorf schoss. © Thomas Eichler

Der FC Oberlausitz hat am Sonntag auf heimischen Rasen vor 269 Zuschauern gegen Hertha BSC II mit drei zu eins gewonnen. In der Regionalliga-Partie ließen beide Mannschaften anfangs nicht viel zu. Doch in der 27. Minute ging Hertha in Führung, nachdem Fabio Mirbach beim Schuss aus 14 Metern dem FCO-Torwart Pokorny keine Chance ließ. Danach wäre fast das zwei zu null für die Berliner gefallen, als Maurica Covic in der 34. Minute aus zwölf Metern alleine vor dem Tor stand, doch den Ball am rechten Pfosten vorbeischob.

Drei Minuten später erhielt Herthas Maximilian Mittelstädt die gelb-rote Karte. Er stieß mit Karl Petrick zusammen. Aber statt einen Freistoß zu geben, zückte der Schiedsrichter die gelb-rote Karte wegen einer Schwalbe. Nun in Überzahl spielend, kamen die Neugersdorfer in der 43. Minute zum Ausgleich durch Josef Mark, der aus sechs Metern abzog.

Die zweite Halbzeit konnte der FC Oberlausitz dann für sich nutzen. Nach Einwurf und Verlängerung in die Nähe des rechten Pfostens köpfte Joker Tobias Gerstmann – der für Jan Penc kam – in der 49. Minute den Ball ins Netz. Dann passierte längere Zeit nichts, ehe Bocar Djumo in der 77. Minute sich fast gegen die gesamte Hertha-Abwehr und den gegnerischen Torwart durchsetzte, aber sein Schuss noch abgeblockt werden konnte. Drei Minuten später folgte das drei zu eins, als Tobias Gerstmann einen Sturmlauf hinlegte und aus 17 Metern ins Dreiangel schoss.

Mit dem Sieg nimmt Neugersdorf wieder Kontakt zur oberen Tabellenhälfte auf. (szo/tc)

