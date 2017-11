Neugersdorf erstrahlt im Feuerzauber

Der Gewerbeverein Oberland e.V. hat einen Stimmungsvollen Abend geschaffen. © Rafael Sampedro

Ebersbach-Neugersdorf. Am Freitagabend fand in Neugersdorf bereits zum elften Mal der Feuerzauber statt. Bei kalten Novembertemperaturen schmeckten Glühwein oder Bratwurst den vielen Besuchern ausgezeichnet. 80 Geschäfte boten viele Aktionen und Überraschungen, luden zum Verweilen und natürlich auch zum spätabendlichen Einkaufen. Die meisten Besucher nutzten den Abend vor allem, um gesellig beisammen zu sein und die besondere Atmosphäre in der Oberlandstadt zu genießen. (szo)

