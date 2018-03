Neugersdorf bittet zum Frühjahrsputz Vor den Osterfeiertagen sollen die Einwohner mit den Stadtwerken Oberland den Dreck des Winters beseitigen.

Symbolbild. © Jens Trenkler

Neugersdorf. Der Tradition folgend ruft die Stadtverwaltung Ebersbach-Neugersdorf auch in diesem Jahr zum Frühjahrsputz in Neugersdorf auf. Vor den Osterfeiertagen sollen die Einwohner des Stadtteils gemeinsam mit den Stadtwerken Oberland (SWO) dafür sorgen, dass der Dreck des Winters verschwindet. Es geht darum, vor allem das Streugut, das im Winter zum Abstumpfen glatter Straßen und Wege benutzt worden ist, zusammenzukehren und zu entsorgen. Wenn jeder nach seinen Möglichkeiten mit zupackt, werden die unschönen Überbleibsel des Winters bald verschwunden sein, heißt es aus dem Ordnungsamt der Stadtverwaltung Ebersbach-Neugersdorf. Mitarbeiter der Stadtwerke Oberland unterstützen den Frühjahrsputz. Sie fahren das zusammengekehrte Streugut weg. Das erfolgt in der Zeit vom 19. bis 23. März im Bereich östlich der Hauptstraße in Neugersdorf und eine Woche später im Gebiet westlich der Hauptstraße. Sollte das Ganze wegen schlechten Wetters terminlich so nicht möglich sein, verschiebt sich die Aktion um jeweils eine Woche, informiert das Ordnungsamt. (SZ)

