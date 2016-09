Neugeborene werden begrüßt Im ersten Halbjahr erblickten 26 Großröhrsdorfer Kinder das Licht der Welt.

Scott und Dwayne heißen die Zwillinge von Natalie Torres Sanchez und Patrick Troschke. Bürgermeisterin Kerstin Ternes (l.) beglückwünschte alle Eltern zur Geburt ihrer Kinder. © Matthias Schumann

Der Neugeborenenempfang ist immer ein besonders schöner Termin für die Großröhrsdorfer Bürgermeisterin Kerstin Ternes. Mitte der Woche lud sie nun schon zum 18. Mal dazu ein, um die jüngsten Bürger in der Stadt willkommen zu heißen. Diesmal aus der ersten Hälfte dieses Jahres. 26 Kinder, davon neun Mädchen und 17 Jungen, erblickten in Groß- und Kleinröhrsdorf das Licht der Welt.

Kerstin Ternes wünschte den stolzen Muttis und Vatis in der festlich geschmückten Festhalle alles Gute, vor allem Gesundheit, viel Freude mit ihren Kindern und eine friedvolle gemeinsame Zukunft in Großröhrsdorf. Natürlich hatte die Stadt auch in diesem Jahr für jeden Sprössling ein kleines Willkommenspaket, eine Kuscheldecke und ein Pflegeprodukt, dabei. Anschließend tauschten sich die Eltern in einer gemütlichen Kaffeerunde untereinander aus, während die Kinder den gut bestückten Spieleteppich in der Mitte des Raumes erkundeten und erste „Sandkasten-Freundschaften“ knüpften. Bürgermeisterin Kerstin Ternes und ihre Mitarbeiterinnen standen den Eltern an diesem Nachmittag für alle Fragen rund um die Betreuungsversorgung des Kindes in der Stadt Großröhrsdorf zur Verfügung. (ak/SZ)

