Neugasse in beide Richtungen befahren Einen entsprechenden Prüfantrag hat eine Mehrheit im Stadtrat gestellt. Nun ist die Verwaltung gefragt.

Die Meißner Stadtverwaltung soll eines Lösung finden, um die Neugasse beidseitig für Radfahrer zu öffnen. © Archiv/Claudia Hübschmann

Die Meißner Stadtverwaltung wird beauftragt, kurzfristig Lösungsmöglichkeiten für eine beidseitige Öffnung der Neugasse auf dem Abschnitt Roßmarkt bis Einbiegung Wettinstraße für den Radverkehr zu prüfen. Das geht aus einem Antrag aller Fraktionen des Stadtrates – bis auf die Linksfraktion – hervor. Öffentlich vorgestellt wird die Idee während der Sitzung des Bauausschusses am kommenden Mittwochabend.

In der Begründung der Antragsteller ist vermerkt, dass nach dem geplanten Ausbau der Neugasse vorgesehen sei, dass Radfahrer von der Altstadt direkt in Richtung Triebischtal fahren können. Vom Triebischtal in die Altstadt sei dagegen keine direkte Radwegeverbindung vorgesehen. Allerdings werde in Anbetracht des zunehmenden Radverkehrs genau diese Verbindung dringend benötigt.

