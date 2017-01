Neues Zuhause für Osborn Monatelang hat der Kater auf der Straße gelebt. Dass ihn jetzt eine Familie aufgenommen hat, verdankt er einem Zufall.

Cornelia Mainitz und Andreas Dekel aus Leipzig haben Kater Osborn aus dem Leisniger Tierheim geholt. Dort lebte das Tier aber nur während der kalten Wintertage. © Tierheim Leisnig

Gleich zum Jahresanfang gibt’s im Leisniger Tierheim ein Happy End: Ein Kater wird an eine Familie vermittelt. Das passiert zwar immer wieder, aber die Geschichte von Osborn ist eine Besondere. Osborn, so haben die Mitarbeiter des Tierheims den vier bis fünf Jahre alten Kater genannt. Weshalb sie sich für diesen Namen entschieden haben, weiß Tierheimchefin Rosi Pfumfel gar nicht so genau. Er habe einfach gepasst, meint sie.

Osborn sollte nur ein Gast auf Zeit im Leisniger Tierheim sein. Damit er bei den eisigen Temperaturen eine warme Bleibe hat, haben ihn Anwohner vom Baderberg im Heim abgegeben. „Sie sind auch öfter gekommen und haben Futter für ihn abgegeben und geschaut, dass es ihm gut geht“, sagt Rosi Pfumfel.

Seit etwa zwei Jahren war der schwarz-weiße Kater als Streuner auf dem Baderberg unterwegs und hatte dort eine regelrechte Fangemeinde. Besonders zwei Nachbarinnen haben sich intensiv um das Tier gekümmert. Sie haben ihn gefüttert, und er erhielt Streicheleinheiten. Die eine Seniorin hat ihm am Haus eine Ecke eingerichtet, in der er sich auch mal verkriechen konnte. Bei der anderen suchte er sich öfter einen Gartenstuhl als Schlafplatz aus. „Dass der Kater jetzt vermittelt werden konnte, freut uns sehr“, sagen beiden.

Die Tierheimchefin bestätigt, dass der Kater gut gepflegt ist. Sie kümmerte sich in den vergangenen Wochen nicht nur um den Kater, sondern fügte sein Bild auf der Internetseite des Tierheims zu den Tieren hinzu, die vermittelt werden sollen. Dort sahen ihn Cornelia Mainitz und Andreas Dekel aus Leipzig. Vor sieben Jahren hatten sie bereits einen Kater aus einem Tierheim aufgenommen. Doch der war vor Kurzem an einer Krankheit verstorben. Auf der Suche nach einem neuen Tier stieß das Paar auf Osborn.

Einem Telefonat mit Rosi Pfumfel folgte noch am selben Tag der Besuch der Leipziger in Leisnig. Auf dem Rückweg saß der Kater mit im Auto. „Er ist verschmust und spielt total gerne“, sagt Cornelia Mainitz. „Wir wollen den kleinen Kerl unbedingt behalten.“ Deshalb versuchen sie und ihr Lebensgefährte dem Tier die Eingewöhnung so leicht wie möglich zu machen. So ganz hat der Kater sich noch nicht damit abgefunden, dass er nicht mehr so weite Strecken draußen rumstromern kann.

