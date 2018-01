Neues Zuhause für Hund und Katze Nach der MDR-Sendung konnte das Tierheim zahlreiche Vierbeiner vermitteln. Ein Sorgenkind bleibt aber.

Pirna. Schöner Erfolg für das Tierheim in Pirna- Krietzschwitz. Nachdem mehrere Tiere in der MDR-Sendung „Tierisch, tierisch“ vorgestellt wurden, konnten drei Hunde, zwei Kaninchen und zwei Katzen vermittelt werden. Das teilt Meika Jehn vom Tierheim mit. Die Sendung wurde am 24. Januar ausgestrahlt. Eine Woche zuvor rückte das MDR-Team für die Fernsehaufnahmen in Krietzschwitz an.

Allerdings hat der Rüde Nami noch immer kein neues Zuhause.

Seine Geschichte ist besonders tragisch. Er wurde von seinem früheren Besitzer einfach in der Wohnung zurückgelassen. Der Besitzer zog im Herbst 2017 aus einer Mietwohnung in Heidenau aus. Nachbarn warfen zunächst Futter durch das angekippte Fenster. Als aber endgültig klar war, dass der Hundebesitzer nicht wieder zurückkommt, alarmierten sie die Behörden. So gelangte Nami ins Pirnaer Tierheim. Für ihn gab es bereits Interessenten, aber deren Vermieter lassen keine Tierhaltung zu.

Mehr Infos im Internet unter www.tierheim-pirna.de

zur Startseite