Neues Zittauer Stadtmagazin liegt aus Nach der erfolgreichen Premiere im Vorjahr bringt der Zittauer Gewerbe- und Tourismusverein das nächste Heft heraus.

So sieht die Titelseite des neuen Stadtmagazins aus. © Repro: SZ

Zittau. Die Sommerausgabe des „xyzittau Stadtmagazins“ ist erschienen. Das Magazin liegt in der Tourist-Information, dem SZ-Treffpunkt und in vielen Geschäften der Innenstadt aus. Herausgeber ist der Gewerbe- und Tourismusverein „Zittau lebendige Stadt“. Auf 76 Seiten bietet das Stadtmagazin lokale Geschichten und Geschichte, Veranstaltungsankündigungen, darunter das Programm der Zittauer Filmnächte und des Theatersommers, Porträts und Arbeiten regionaler Künstler, einen Biergarten- und Freisitzatlas, einen Stadtplan und ein Kreuzworträtsel, das nach Aussage der Herausgeber besonders schwierig zu lösen sein soll. Luftbildaufnahmen von Jens Neumann zeigen diesmal die Zittauer Ortsteile aus einer neuen Perspektive. Die Illustratorin Alin Golbs aus Bernstadt gestaltete das Cover und einen Kinder-Comic zum Ausmalen. Die Autoren der „Schreibenden Zittauer“ lieferten auch für diese Ausgabe illustre Geschichten. „Wir freuen uns, dass die Vereinsmitglieder sich in einem neuen Rahmen präsentieren können“, sagt Vorsitzende Andrea Paul. Das Stadtmagazin werde gut angenommen, so die Inhaberin des gleichnamigen Reformhauses.

Leser des Magazins können zum Botschafter der Stadt Zittau werden, wenn sie sich selbst mit der Sommerausgabe fotografieren und das Bild an die Redaktion senden. Drei Bilder werden in der Novemberausgabe veröffentlicht. Das originellste, das schönste und das am entferntesten Ort aufgenommene Foto werden mit Restaurant- und Shopping-Gutscheinen von jeweils 30 Euro prämiert. (SZ)

