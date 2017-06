Neues Wohngebiet wird geplant Für das Areal an der Straße nach Obernaundorf muss die Stadt einen Bebauungsplan aufstellen. Der Stadtrat gibt grünes Licht.

Rabenau. An Rabenaus Stadtrand soll ein völlig neues Wohngebiet entstehen. So sieht es der Entwurf im Flächennutzungsplan vor. Noch bevor dieser abschließend bearbeitet und beschlossen ist, kommt für das 18 000 Quadratmeter große Areal jetzt ein Bebauungsplan. Darin werden die Lage der Straßen und Wege, der Ver- und Entsorgungseinrichtungen, der Baugrundstücke sowie der Grünstreifen festgelegt. Darüber hinaus regelt der Bebauungsplan, in welchem Stil die Häuser gebaut werden und wie hoch diese sein dürfen. Der Stadtrat beschloss die Aufstellung eines solchen Bebauungsplans. Die Kosten dafür sowie die Erschließung des Geländes übernimmt die Freitaler Projektentwicklung. Das Unternehmen hatte bereits im Januar dieses Jahres vom Stadtrat den Zuschlag erhalten, das gesamte Areal zu vermarkten.

Vorgesehen ist, zwischen dem Sportplatz im Südosten und dem Wohngebiet mit den Kleingärten im Westen bis zu 25 neue Eigenheime zu errichten. Die Grundstücksgrößen sollen bei 550 bis 700 Quadratmeter liegen. Denkbar wären auch ein bis zwei Mehrfamilienhäuser. Läuft die Bebauungsplanung jetzt reibungslos ab, könnte ab Mitte 2018 Baurecht bestehen.

