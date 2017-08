Neues Wohngebiet wird Fall fürs Gericht

Was genau kritisieren die Anwohner? Sie haben drei Hauptargumente gegen das neue Wohngebiet. Erstens, sagen sie, sei Pesterwitz seit der Wende um das Vierfache gewachsen. 50 Prozent aller Flächen, die seitdem in Freital neu als Bauland ausgewiesen wurden, lägen in Pesterwitz. „Das sorgt für erhebliche infrastrukturelle Probleme“, so der Sprecher der Interessengemeinschaft, Ulrich Naumann. Zweitens sind die Anwohner sauer, weil sich die Stadt bei der Entwicklung von Pesterwitz in der Vergangenheit nicht an Bebauungspläne gehalten hat. So sei zum Beispiel festgelegt gewesen, dass an der Dölzschener Straße eine Baumallee gepflanzt werden soll. Die Bäume fehlten bis heute. Drittens kritisieren sie, dass im Bebauungsplanverfahren aus ihrer Sicht keiner der rund 40Einwände gegen das neue Wohngebiet berücksichtigt wurde.

Wogegen genau klagt die Interessengemeinschaft nun? Sie hat am 24. Juli beim Oberverwaltungsgericht einen Antrag auf Normenkontrolle gestellt – und gibt dafür nach eigenen Angaben mehrere Tausende Euro an Gerichts- und Anwaltskosten aus. Mit diesem Verfahren soll die Wirksamkeit des Bebauungsplans rechtlich geprüft werden. Die Interessengemeinschaft ist der Meinung, dass der Bebauungsplan in der jetzigen Form nie hätte aufgestellt werden dürfen. Die Mitglieder sagen zum Beispiel, dass auf der Fläche gar nicht gebaut werden darf, weil das Areal als Kaltluftentstehungsfläche gelte und sie damit wichtig für das Stadtklima Dresdens sei. Diesen und andere Punkte soll das Gericht nun klären.

Was will die Interessengemeinschaft mit der Klage erreichen? „Wir geben uns nicht der Illusion hin, dass das Vorhaben komplett gestoppt wird“, sagt Naumann. „Aber wir wären schon zufrieden, wenn das Baugebiet wesentlich kleiner würde.“ Er spricht von 20 Einfamilienhäusern statt der jetzt geplanten 55. Die Interessengemeinschaft hat außerdem einen Gegenvorschlag unterbreitet. Sie will die Fläche zu einer Streuobstwiese machen und sich auch um die Pflege der Bäume kümmern.

Warum hat die Stadt trotz der Klage mit den Bauarbeiten begonnen? Die Stadtverwaltung verweist auf mehrjährige Planungen. Nachdem der Stadtrat im Januar 2014 die Aufstellung eines Bebauungsplanes beschlossen hatte, begann ein umfangreiches Verfahren. Daran seien unter anderem die Bürger und Fachbehörden beteiligt worden. „So ist ein Umweltbericht erstellt worden, der die Umweltauswirkungen analysiert, bewertet und bilanziert und die erforderlichen naturschutzrechtlichen Maßnahmen festsetzt“, sagt Rathaussprecher Matthias Weigel. Die Stadt geht nicht davon aus, dass die Richter das Vorhaben komplett stoppen.

Was tut die Stadt bei dem Vorhaben für den Naturschutz? Fest steht: Mit dem Bau des neuen Wohngebietes wird der Natur eine große Fläche genommen. Anwohner wollen dort schon Rehe und Fasane gesichtet haben. Die Umweltbehörden haben die Stadt deswegen zu sogenannten Ausgleichsmaßnahmen verpflichtet. 2015 wurden bereits Zauneidechsen, die auf dem Grundstück heimisch geworden sind, umgesiedelt. 48000 Euro hat das gekostet. Außerdem sollen ein altes Stallgebäude an der Straße Am Neubauernhof in Pesterwitz und eine alte Melkstation, die sich an der Kohlsdorfer Straße zwischen Pesterwitz und Wurgwitz befindet, gekauft, abgerissen und die Flächen renaturiert werden. Zudem will die Stadt an vier Stellen in Burgk und Zauckerode Streuobstwiesen und Wildobsthaine entstehen lassen. Die Interessengemeinschaft ist damit nicht zufrieden. „Was nützen uns Ausgleichsmaßnahmen in Wurgwitz. Wir brauchen sie hier in Pesterwitz.“

Wie geht es nun mit dem Gerichtsverfahren konkret weiter? Die Stadt hat jetzt acht Wochen Zeit, um zu dem Antrag der Interessengemeinschaft Stellung zu nehmen – also bis Mitte September. Das Rathaus wird darin begründen, warum der Bebauungsplan rechtsgültig ist, und nachweisen wollen, dass das Verfahren regelgerecht gelaufen ist.