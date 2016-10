Neues Wohngebiet geplant Stadtrat berät über Erschließung des Schlossberges. Im Sommer 2017 soll es los gehen.

Für insgesamt 24 Grundstücke wird im neuen Wohngebiet Am Schlossberg auf der Wiese an der Bahnhofstraße in Stolpen Platz sein. © Dirk Zschiedrich

Bevor unterhalb der Burg Stolpen die ersten Häuser gebaut werden können, müssen Straßen entstehen und alle Ver- und Entsorgungsleitungen unter die Erde. Wie das geschehen soll, darüber wird der Stolpener Stadtrat zur nächsten Sitzung am 24. Oktober, ab 19 Uhr, im Stadtgemeindezentrum beraten. Das zuständige Baubüro wird dann den Erschließungsplan vorstellen. Damit ist ein weiterer Baustein für Stolpens größtes Vorhaben in den nächsten Jahren gesetzt. Am Bebauungsplan wird ebenfalls intensiv gearbeitet. Bereits in einer der letzten Sitzungen haben die Stadträte auch die Preise für die Grundstücke festgelegt. Demnach hat sich der Stadtrat auf 120 Euro pro Quadratmeter geeinigt. Insgesamt stehen 24 Baugrundstücke zur Verfügung. Das Größte umfasst 1 156 Quadratmeter, andere zwischen 700 und 800 Quadratmeter. Man geht davon aus, die Flächen gut verkaufen zu können, da Stolpen noch im Speckgürtel von Dresden liegt. Die Erschließungskosten für die Fläche inklusive Ausgleichsmaßnahmen liegen nach derzeitigen Schätzungen bei etwa bei 890 000 Euro. (SZ/aw)

