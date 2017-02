Neues Wohngebiet für Neukirch Die Gemeinde am Schenkenweg Baugrundstücke erschließen – nicht nur für Eigenheime.

Die Pläne für ein neues Wohngebiet in Neukirchs Ortsmitte werden konkret. Ein jetzt vorgestellter Entwurf sieht neben rund 20 neuen Eigenheimen am Schenkenweg auch den Bau von einigen Mehrfamilienhäusern mit hochwertiger Ausstattung vor. Die Gemeinde will vor allem mit letzteren eine Bedarfslücke im Ort schließen. „Wohnen für alle ist unser Anspruch. Es fehlt an Mietwohnungen mit gehobenem Komfort“, sagte Bürgermeister Jens Zeiler (CDU).

Das Genehmigungsverfahren für das neue Wohngebiet läuft. Zugleich ist die Gemeinde nach SZ-Informationen mit potenziellen Investoren im Gespräch. Dabei geht es auch um die Frage, ob sie das Wohngebiet selbst erschließt oder diese Aufgabe einem Privatunternehmen überträgt. Voraussichtlich ab dem nächsten Jahr kann gebaut werden. (SZ)

zur Startseite