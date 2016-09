Neues Wohngebiet entsteht

© Symbolbild: dpa

Die neuen Masten für die Straßenlampen stehen schon, daneben liegen Erdhügel. Am Ortseingang von Gaußig wird seit Kurzem gebaut. An der Bautzener Straße entsteht ein kleines Wohngebiet. Landwirt Hermann Busch lässt auf seinem Feld sechs Baugrundstücke für Einfamilienhäuser erschließen. Eigentlich sollten es zwölf werden. Aber da spielten Behörden in Dresden nicht mit – mit dem Argument, dass so viele Bauflächen für die Entwicklung der Gemeinde nicht nötig seien. Damit überhaupt gebaut werden kann, ließ sich die Gemeinde nach anderthalb Jahren Planungszeit auf einen Kompromiss ein und reduzierte das Wohngebiet auf sechs Bauplätze.

Entlang der Straße wird es zunächst nur einen provisorischen Fußweg geben, sagt Bürgermeister Alexander Fischer (CDU). Der endgültige Weg soll erst gebaut werden, wenn der Freistaat in den nächsten Jahren die Bautzener Straße erneuern lässt. Die Straßenbeleuchtung geht aber demnächst in Betrieb. Dann können auch die zwei Lampen an der Alten Schäferei, die vorübergehend abgeschaltet werden mussten, wieder leuchten. (SZ/MSM)

