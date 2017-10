Neues Wohnen an der Weißeritz In der Nähe von Freitals neuem Zentrum treibt ein Investor Wohnungsbau-Pläne voran. Noch ist aber vieles vage.

Einkaufen und Flanieren auf der einen Weißeritzseite und Wohnen auf der anderen Seite des Flusses. Nachdem der Stadtrat im September den Weg für den Bau einen neuen Zentrums auf dem Areal des ehemaligen Sächsischen Wolfes frei gemacht hat und nun die Detailplanungen dafür begonnen haben, deutet sich ganz in der Nähe ein weiteres Millionenprojekt an. Der Investor Günter Herms will auf dem Grundstück, das sich direkt auf der anderen Seite der Weißeritz befindet, mehrere Wohnhäuser errichten. Für die Fläche, auf der sich derzeit noch die Becker Umweltdienste befinden, gibt es bereits einen Vorvertrag zum Kauf.

Herms gehört eine Projektentwicklungsgesellschaft mit dem Namen HD Investitions und Verwaltungs GmbH. Sie hat ihren Sitz in Siegburg bei Bonn. Zusammen mit dem Freitaler Architekten Hardy Wolf hatte sich Herms auch um die Bebauung des Areals am ehemaligen Sächsischen Wolf beworben. Das Besondere an dem Entwurf war die Einbeziehung der Fläche auf der anderen Weißeritz-Seite samt Brückenschlag. Nun, da statt Herms die RTLL-Gruppe den Zuschlag für den Sächsischen Wolf bekommen hat, sieht es so aus, als würde Herms seine Pläne nun zumindest jenseits der Weißeritz umsetzen wollen.

In der vorvergangenen Woche gab es dazu ein Gespräch im Freitaler Rathaus. Das bestätigen die Stadtverwaltung und Herms. Der Investor will sich aber noch nicht zu Details seiner Pläne äußern. Auf eine Anfrage hin bittet er darum, weitere Informationen bei Oberbürgermeister Uwe Rumberg einzuholen.

Rathaussprecher Matthias Weigel sagt, dass die Stadt beziehungsweise Oberbürgermeister Uwe Rumberg immer wieder betont hätten, dass das Vorhaben auf dem Sächsischen-Wolf-Areal nur ein erster Teil der Entwicklung eines Stadtzentrums sei. Auch die Flächen im Umfeld – die Becker-Fläche, das Lederfabrik-Areal, das Gelände am Busbahnhof, das Grundstück an der Leßkestraße sowie das Areal Goetheplatz/Mozartstraße – sollen in den weiteren Prozess mit einbezogen werden.

Was genau auf der Becker-Fläche entstehen soll, steht zwar noch nicht fest. Prinzipiell unterstütze man in der Stadtverwaltung jedoch das Vorhaben von Herms, dort Wohnhäuser zu errichten, so Weigel. In einem Entwicklungskonzept für das Viertel von 2012 war das Grundstück unter dem Titel „Quartier am Sachsenplatz“ als Wohnungsbaustandort beschrieben worden. „An dieser Zielstellung hat sich bis dato im Wesentlichen nichts geändert“, so Weigel. Wie viele Wohnungen dort entstehen sollen, ist aber noch offen.

Die Pläne sind auch deshalb noch recht vage, weil es derzeit auch noch andere Optionen für die Fläche gibt. Die Stadt bemüht sich schon seit Jahren um die Ansiedlung eines neuen Behördenstandorts in Freital – das sogenannte Haus der Bildung. Nachdem der Freistaat die Lederfabrik dafür abgelehnt hat, suchen Stadt und Land nun nach weiteren geeigneten Flächen. Die Rathausspitze um Oberbürgermeister Rumberg will die Behörde am liebsten in der Nähe des neuen Freitaler Zentrums ansiedeln – womöglich in einem Neubau. Das würde das Viertel zusätzlich beleben.

Haus der Bildung als Option

In diesen Gedankenspielen scheint auch die Becker-Fläche eine Rolle zu spielen. „Diese Option ist bei der Betrachtung der Flächenentwicklung mit einzubeziehen, wobei Abstimmungen mit dem Freistaat zu den Fragen der Grundstücksauswahl bereits laufen, aber noch nicht abgeschlossen sind“, sagt Rathaussprecher Weigel. Denkbar wäre also, dass auf einem Teil des Grundstücks Wohnungen gebaut werden, auf einem anderen Teil ein Bürogebäude für das Haus der Bildung entsteht. Doch was sagen die Becker-Umweltdienste zu den Plänen?

Geschäftsführer Holger Rösel bestätigt, dass ein Vorvertrag mit Herms abgeschlossen worden sei. Das Grundstück gehöre dem Mutterkonzern, der Jakob Becker GmbH. 2007 hatte der Entsorger das Areal am Sachsenplatz vom Konkurrenten Remondis übernommen.

Eine Ausweichstätte hat das Unternehmen bereits gefunden. Seit März betreibt Becker ein zweites Mülllager an der Zöllmener Straße in Wurgwitz – auf dem Gelände des ehemaligen Baustoffwerkes EHL. Wie Rösel sagt, läuft der Betrieb dort bislang in kleinem Maßstab. Langfristig sollen aber Millionen Euro investiert werden, um das Grundstück zu einem neuen Standort auszubauen. Der Standort am Sachsenplatz könnte in dem Fall aufgegeben, verkauft und mit Wohnhäusern bebaut werden.

Bis es so weit ist, werden aber wohl noch einige Jahre vergehen. Rösel sagt, dass er einen langfristigen Plan verfolge, um den Standort am Sachsenplatz Stück für Stück nach Wurgwitz zu verlegen. Unter anderem müsste in Wurgwitz auch ein neues Verwaltungsgebäude errichtet werden. Das braucht Zeit.

Und auch die Planungen für das neue Wohnareal werden wohl ihre Zeit brauchen. Damit dort gebaut werden kann, muss ein sogenannter Bebauungsplan aufgestellt werden. In diesem werden die Details des Vorhabens rechtlich verbindlich festgelegt. Zunächst muss der Stadtrat dem Aufstellen eines solchen Plans zustimmen. Dann würde die Stadtverwaltung gemeinsam mit Herms an dem Plan arbeiten. Verschiedene Behörden und auch Anwohner geben ihre Stellungnahmen ab. Ist der Plan fertig, würde der Stadtrat noch einmal über diesen abstimmen. Erst dann kann gebaut werden.

