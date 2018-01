Neues Windrad für Sitten geplant

Leisnig. Die Mitglieder des Technischen Ausschusses sind am Donnerstag auch um ihre Meinung zum Bauantrag der Eurowind Energy GmbH Hamburg gefragt. Das Unternehmen hat vor, das vor etwas mehr als einem Jahr umgeknickte Windrad im Windpark in Sitten durch eine baugleiche Anlage zu ersetzen (DA berichtete bereits). Außerdem geht es um vier weitere private Bauvorhaben wie den Umbau einer Obstannahmestelle. Über kommunale Vorhaben informiert Bauamtsleiter Thomas Schröder. Er stellt später auch den Plan vor, wo die Kommune Ersatzpflanzungen für gefällte Bäume zulassen will. Das fordert Ausschussmitglied und Baumfreund Uwe Reichel schon seit mehreren Jahren. Eingangs gibt es auch eine Einwohnerfragestunde. Am Ende können die Stadträte selbst Fragen stellen. Die Sitzung beginnt um 18 Uhr im Saal des Leisniger Rathauses. (DA/sig)

