Neues Windrad am Marienberg Zwischen Schönbrunn und Burkau wird eine weitere Windkraftanlage gebaut – die siebente an diesem Standort.

Bei Burkau wird eine weitere Windkraftanlage gebaut. © Symbolfoto: Matthias Schumann

Sechs Windräder stehen schon zwischen Schönbrunn und Burkau – bis zum Ende dieses Jahres kommt eine siebente Anlage hinzu. Sie wird auf Schönbrunner Gebiet stehen. Die Nabenhöhe des neuen Windrades mit einer Leistung von 2,3 Megawatt beträgt 99 Meter, die Gesamthöhe 134,5 Meter, sagte Frances Lein, Pressesprecherin des Landratsamtes, auf Anfrage. Der Antrag des Unternehmens OWE Oberlausitzer Windenergie wurde bereits Ende vergangenen Jahres durch die Kreisbehörde genehmigt. Der Marienberg zwischen Burkau und Schönbrunn gilt als Vorranggebiet für die Entwicklung von Windenergie.

Es ist das dritte Windrad, welches OWE auf dem Marienberg errichtet. Vor einem Jahr stellte das Unternehmen zwei Anlagen mit einer Gesamthöhe von 139,5 bzw. 149 Metern auf. Für die neue Anlage haben die vorbereitenden Arbeiten begonnen, sagte der Burkauer Sten Jacobson. Er ist Projektentwickler und Gesellschafter des Investors. Die Montage beginnt Ende September. Bis zum November soll die Windkraftanlage stehen und auch noch in diesem Jahr ans Netz gehen. Pläne für den Bau weiterer Windräder auf dem Marienberg habe OWE nicht, sagte Sten Jacobson.

Landschaftlich werde sich die neue Windkraftanlage ins Bild einpassen, versichert er. Nachdem es wegen der beiden anderen Windmühlen heftige Debatten vor allem in Burkau gab, scheinen sich viele inzwischen mit diesen Anlagen zu arrangieren. Sie sind zwar höher als die eines anderen Betreibers, die dort schon seit vielen Jahren stehen.

Allerdings befinden sich die neuen Windräder in Hanglage und überragen dadurch die anderen nicht. Drei der bereits seit Jahren stehenden Windmühlen wurden auf dem Kamm gebaut und sind jeweils 120 Meter groß. Ein viertes Windrad in Hanglage ragt über 140 Meter in die Höhe. „Unsere Anlagen sind die kleinsten, die es auf dem Markt überhaupt noch gibt“, sagt Sten Jacobson. „Der Trend geht dahin, dass Windmühlen Gesamthöhen bis zu 200 Meter aufweisen. Auch wir bauen sehr große Anlagen an anderen Orten.“ Windenergie werde noch an Bedeutung gewinnen, mehr Windmühlen werden entstehen, so Sten Jacobson. „Kleinere Anlagen werden nicht mehr rentabel sein.“ (SZ)

