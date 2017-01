Neues von Unfallkatze Gretel Das Schicksal der Katze, die 2015 in Struppen angefahren wurde, bewegte viele. Mittlerweile hat sie ein neues Zuhause.

Das ist Gretel kurz nach dem Unfall. Damals spendeten viele Menschen für ihre Operation. © Archivbild/Marko Förster

Die Unfallkatze Gretel, die 2015 für Schlagzeilen sorgte, hat sich gut in ihrem neuen Zuhause eingelebt. „Wir haben uns aneinander gewöhnt. Die Katze fühlt sich wohl hier“, sagt Besitzerin Renate Danes aus Naundorf bei Struppen, wo Gretel seit einem Jahr lebt. Im Frühjahr 2015 war Gretel in Struppen angefahren worden. Die Pkw-Fahrerin brachte sie zum Tierarzt, der einen Hüftbruch diagnostizierte. Die Katze wurde ins Tierheim nach Krietzschwitz transportiert. Aufgrund eines SZ-Berichts flossen über 1 200 Euro Spendengelder, sodass Gretel operiert werden konnte. Nach ihrer Genesung wurde sie zweimal vermittelt, jedoch ohne Erfolg. Erst in Naundorf hat Gretel ein Zuhause bekommen. (hui)

