Neues Verfahren gegen Gefäßerkrankungen Das Krankenhaus hat in neue Technik investiert. Das Verfahren ist bereits bekannt, sorgt aber für kurze Wege für die Patienten.

Ein spezielles Röntgengerät sowie ein besonderer Tisch ermöglichen die neuen OPs in Mittweida. © LMK

Nur drei Tage nach seiner Operation hat in der vergangenen Woche ein 50-Jähriger das Krankenhaus Mittweida ohne Beschwerden wieder verlassen. Er war der erste Patienten, an dem das Klinikum eine Hybridoperation, bei der zwei verschiedene Verfahren verwendet werden, durchgeführt hat.

Damit hat sich das Mittweidaer Klinikum dem Stand der Technik, der in umliegenden Krankenhäusern bereits vorhanden ist, angepasst. Dafür notwendig war eine Investition im sechsstelligen Bereich. Konkret Zahlen nennt Jana Weißflog, Sprecherin der Landkreis Mittweida Krankenhaus gGmbH (LMK), nicht. Gekauft wurden von dem Geld ein spezieller Operationstisch aus Carbonfasern, der Röntgenstrahlen nicht behindert, sowie ein spezielles Röntgengerät, das die Gefäße auf besondere Weise darstellt und sich ihren Verlauf merken kann. „Die neue Technik liefert dem Operateur direkt während der Operation eine Art individuelle ‚Gefäßlandkarte‘, vergleichbar mit einem Flusslauf in einem Atlas. Dadurch kann man von außen sehen, was im Gefäß innen passiert und entsprechend handeln“, so Dr. Andreas Wurlitzer, seit 2015 Chefarzt der Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Gefäßchirurgie in Mittweida. „Damit verfügt das Krankenhaus über ein solides und gut funktionierendes System“, sagt Jana Weißflog.

Immer mehr Gefäßerkrankungen

Für die Patienten bedeutet das neue System: kürzere Wege sowie weniger Belastung und Risiko. Bisher wurden die Patienten an die umliegenden Krankenhäuser verwiesen, wenn sie eine Hybridoperation benötigt haben. Nun bleiben vor allem die Patienten aus der ansässigen Fußambulanz im Haus. Viele von ihnen leiden an Erkrankungen der Gefäße wie Gefäßveränderungen oder Durchblutungsstörungen. Diese können mit der neuen Operationsmethode zukünftig mit weniger Belastung und Risiko behandelt werden. „Das Verfahren ermöglicht, verengte oder verschlossene Gefäße im Bauchraum oder an den Extremitäten erweitern oder öffnen zu können, ohne das betroffene Gefäß großzügig freilegen zu müssen“, sagt Andreas Wurlitzer. Der Zugang erfolgt bei diesem Verfahrungen nur über einen kleinen Schnitt. „Besonders ältere Patienten profitieren von dieser Methode, weil Operation und Narkose weniger invasiv sind, der Patient schneller wieder auf den Beinen ist und frühzeitiger nach Hause entlassen werden kann“, ergänzt Jana Weißflog.

Mit der Anschaffung hat die Klinikleitung für die Zukunft vorgesorgt. Denn laut Wurlitzer werden immer mehr Patienten an Gefäßerkrankungen leiden. Schon jetzt seien viele Frauen und Männer in der zweiten Hälfte ihres Lebens davon betroffen. Die Gefäße erkranken unter anderem, weil die Menschen sich zu wenig bewegen. Auch die Tatsache, dass immer mehr Menschen immer älter werden, führt zum Anstieg der Zahl der Betroffenen.

In der Helios-Klinik in Leisnig sind die Voraussetzung für diese OP-Methode bereits seit mehreren Jahren Standard, wie Pressesprecher Robert Reuther auf Nachfrage des DA mitteilte. Sie werden in zwei Bereichen der Klinik angewandt. „Zum einen in unserer modernen Angiografie-Durchleuchtungsanlage. Und zum anderen in unserem OP-Bereich, wo es eine mobile Angiografie-Anlage gibt“, so Reuther weiter. Beide Anlagen seien regelmäßig im Einsatz, um mehrheitlich mittels eines dünnen Katheters Verengungen oder Verschlüsse von Arterien zu behandeln. Neben Eingriffen, bei denen Gefäße geöffnet werden müssen, werden laut Reuther mit den Anlagen auch gefäßverschließende Verfahren durchgeführt. Angewandt werden diese unter anderem bei unstillbaren Blutungen, zur Austrocknung von Tumorgefäßen sowie bei speziellen Methoden zum Ausschalten krankhafter Gefäßerweiterungen.

Ob auch im Klinikum Döbeln diese Methode angewandt wird und die Voraussetzungen dafür da sind, war bis Redaktionsschluss nicht zu erfahren.

zur Startseite