Neues Verfahren für Sportplatzweg Damit das Regenwasser besser absickern kann, plant die Sebnitz ein neues Wege-Modell.

Sebnitz. Auf dem Sportplatzweg im Sebnitzer Ortsteil Ottendorf läuft das Regenwasser nur schlecht ab. Die Stadt als Träger muss dafür sorgen, dass das Regenwasser aber entsorgt werden kann. Sandgeschlämmte Wege helfen da offenbar nicht weiter. Die Stadt habe deshalb ein neues Modell vorgeschlagen, sagt Oberbürgermeister Mike Ruckh (CDU). Der Weg soll mit Rasengittersteinen ausgelegt werden. Das Wasser kann so dazwischen besser versickern. Sind die Platten dort verlegt, wird geprüft, ob diese Variante so funktioniert. Sollte das der Fall sein, sieht die Stadtverwaltung das auch als Modell für andere sandgeschlämmte oder geschotterte Wege in der Stadt und den Ortsteilen. (SZ/aw)

