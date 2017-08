Neues Trinkwasserschutzgebiet geplant Derzeit laufen Untersuchungen, auf welchen Flächen am Riesaer Wasserwerk künftig besondere Regeln gelten.

Das Riesaer Trinkwasser ist sicher. Diese Botschaft gab Heiko Bollmann, Chef der Wasserversorgung Riesa/Großenhain, den Stadträten mit auf den Weg. Die Nitratwerte beim Wasserwerk Riesa liegen demnach bei unbedenklichen 15 Milligramm pro Liter. Beim Wasserwerk Fichtenberg, von dem der größte Teil des Trinkwassers in der Region stammt, liegen sie dagegen deutlich höher – zwischen 25 und 40 Milligramm pro Liter. Der zulässige Grenzwert beträgt 50 Milligramm/Liter. „Wir veröffentlichen die Analyseergebnisse auch im Internet“, sagt Heiko Bollmann. Ohnehin lasse man sich die Sicherheit des Trinkwassers einiges kosten: Pro Jahr gebe das Unternehmen 75 000 Euro nur für die Beprobung und Kontrollen aus.

Gleichzeitig plant der Versorger, am Riesaer Wasserwerk ein gut fünfeinhalb Quadratkilometer großes Trinkwasserschutzgebiet neu einzurichten. Noch offen sei, wie es in verschiedene Zonen eingeteilt werde – an denen hängen die später dort geltenden Auflagen. (SZ/csf)

www.wasser-rg.de

