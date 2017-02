Neues Trauzimmer haben 13 Paare genutzt 55 Paare haben sich letztes Jahr im Stolpener Standesamt das Ja-Wort gegeben. Darunter waren auch internationale Ehen.

Im Standesamt Stolpen wurden im vergangenen Jahr 55 Eheschließungen registriert, darunter eine Lebenspartnerschaft beurkundet. 22 Ehen wurden in der Burg Stolpen geschlossen, 20 Brautpaare sagten im Burghotel Ja zueinander, eine Eheschließung fand im „Goldnen Löwen“ statt. 13 Paare konnten bereits das neue Trauzimmer im Bürgerhaus von Stolpen nutzen.

Das geht aus der Statistik des Standesamtes hervor. Aus Stolpen und den Ortsteilen kamen insgesamt zwölf Paare. Elf Paare wohnen in der näheren Umgebung, zwölf in Dresden, 18 kamen aus anderen Bundesländern. In Stolpen wird darüber hinaus auch international geheiratet. So kam ein Paar aus den USA, eins aus Georgien und eins aus Bulgarien. 48 Paare haben sich für einen gemeinsamen Ehenamen entschieden, davon 41-mal für den Namen des Mannes. 75 Heiratswillige waren noch nicht verheiratet. Das durchschnittliche Alter der Männer lag bei 40 Jahren und das der Frauen bei 37 Jahren. Der jüngste Bräutigam war 24 Jahre und die jüngste Braut 21 Jahre alt. Der älteste Mann hat mit 72 Jahren und die älteste Frau mit 62 Jahren geheiratet. (SZ)

