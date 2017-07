Neues Trainerteam für die Talenteliga Ein Eigengewächs und ein „alter Hase“ betreuen künftig die U13 von Stahl Riesa. Damit ist das Betreuerteam fast komplett.

Das neue Trainergespann der U13 von Stahl Riesa: Lucas Wunsch (r.) und Nico Sacher. © privat

Es ist das zweite Trainer-Team, das in der neuen Saison sozusagen „neu“ an der Seitenlinie von Nachwuchsmannschaften der BSG Stahl Riesa stehen wird. Die U13, die in der Talenteliga antritt, wird ab sofort von Nico Sacher und Lucas Wunsch betreut. Das hat die BSG jetzt bestätigt.

C-Lizenz im Doppelpack

Lucas Wunsch ist dabei ein reines Eigengewächs der Stahler. Seit zwölf Jahren spielt er für Riesa und durchlief in der Elbestadt sämtliche Nachwuchsmannschaften. Seit zwei Jahren unterstützt er bereits den Verein als Nachwuchstrainer und besitzt eine C-Lizenz in Ausbildung. In der abgelaufenen Saison war Wunsch bereits Co-Trainer des Jahrgangs 2004 und erreichte mit dieser Mannschaft den 2. Platz in der Landesklasse. Nico Sacher ist neu und wird sich ab dieser Saison der BSG Stahl Riesa anschließen. Doch er bringt bereits einiges an Trainererfahrung mit. So besitzt er ebenfalls die C-Lizenz und war unter anderem bei der SG Weixdorf und dem SV Pesterwitz tätig. Außerdem besitzt er die Anerkennung als CoerverCoach-Trainer und wird sich im Riesaer Verein als Techniktrainer einbringen.

Mit dem Trainer-Duo ist der „Führungsstab“ der U13 aber noch nicht komplett. Derzeit wird noch ein Betreuer/Mannschaftsleiter gesucht. Interessenten können sich bei der BSG Stahl Riesa melden.

Das zweite neue Gespann

Bereits vor knapp einem Monat hatten die Elbestädter eine personelle Verstärkung im Trainerbereich des Nachwuchses vermeldet. Mit Thomas Juretzko und Toni Anders stehen künftig die ehemaligen Coaches der Männer der SG Kreinitz an der Seitenlinie der U17-Landesliga-Mannschaft. Nach dem Abstieg der Kreinitzer aus der Landesklasse suchten die beiden Trainer eine neue Herausforderung. Da sowohl Juretzko als auch Anders ihre fußballerischen wurzeln in Riesa haben, war der Wechsel über die Elbe folgerichtig. Mit der U17 wollen sie auch in der neuen Saison den Klassenerhalt in der Landesliga schaffen.

zur Startseite