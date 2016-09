Neues Tor schützt den Schlosspark Damit ist die letzte Lücke in Hermsdorf geschlossen und hält Autofahrer von der Durchfahrt ab.

Das neue Tor im Schlosspark hindert Autofahrer an der Durchfahrt. Gebaut hat es der Ehrenamtliche Volker Dreßler von der Interessengemeinschaft des historischen Schlosses. © Thorsten Eckert

Es sieht schon fast ein wenig märchenhaft aus, wenn die tiefstehende Sonne das neue Tor des Hermsdorfer Schlossparks und die umstehenden Bäume in ihre letzten Strahlen einhüllt. Dabei soll das neue Tor aber nicht vordergründig märchenhaft aussehen, sondern einen wichtigen Zweck erfüllen. Denn viele Ortsansässige wussten, dass an eben dieser Stelle das alte Tor sehr leicht zu öffnen war. „Viele sind dann mit ihrem Auto durch den Park gefahren, um zum Schloss zu gelangen“, berichtet Steffen Frenzel von der Interessengemeinschaft des Schlosses. Dabei nutzten die Autofahrer die schmalen Wege des Schlossparkes, die für den Verkehr einfach nicht ausgelegt sind. Doch nun ist diese Lücke endlich geschlossen und der Schlosspark vor den unerwünschten Fahrern sicher.

Errichtet hat das riesige Tor Volker Dreßler, ebenfalls Mitglied der Interessengemeinschaft. „Wir wussten, dass an dieser Stelle Handlungsbedarf besteht. Im Juni bekamen wir von Frau Balzer aus der Ottendorfer Verwaltung die Zusage, das Tor bauen zu können“, berichtet der Ehrenamtliche. Die Gemeinde hat dafür die kompletten Materialkosten übernommen.

Gemeinderat in historischen Mauern

Doch den kompletten Bau hat Volker Dreßler übernommen – in rund 150 Arbeitsstunden bei sich zu Hause. „Viel größer hätte das Tor gar nicht werden dürfen, sonst hätte es zur Unterbringung nicht mehr in meine Garage gepasst“, erklärt Volker Dreßler lachend, der seine Leistung eher bescheiden sieht. Doch das ist sie nicht. Denn der Ehrenamtliche ist kein gelernter Zimmermann, hat nach eigenen Angaben „ewig gefummelt“, bis er die perfekten Maße hatte und alles stimmig ineinanderpasste. Holzlatten mussten perfekt gesägt, dreimal gestrichen und schließlich zusammengefügt werden. Insgesamt hat der Hobby-Handwerker 400 Schrauben in dem gigantischen Tor verarbeitet. Dieses misst in der Breite 4,10 Meter und in der Höhe 2,40 Meter. „Ich schätze, die Materialkosten liegen bei circa 900 Euro“, so Volker Dreßler, der sich gleichzeitig dankbar gegenüber der Gemeindeverwaltung zeigt, die diese Kosten übernommen hat. Den größten Anteil hat allerdings der Ehrenamtliche selbst übernommen. Schließlich wäre der finanzielle Aufwand noch viel höher gewesen, wenn ein professioneller Zimmerer den Bau des Schlosstores übernommen hätte.

Nun bleibt nur noch zu hoffen, dass sich auch die Diskussionen um die Zukunft des Schlosses Hermsdorf bald erledigt haben. Doch Volker Dreßler konnte bereits verraten, dass Bürgermeister Michael Langwald (parteilos) plant, eine der nächsten Sitzungen des Gemeinderates, in den historischen Gemäuern abzuhalten. Dabei sollen sämtliche Fragen und Diskussionen geklärt werden.

