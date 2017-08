Neues Therapiezentrum stellt sich vor

Radebeul. Das Anfang Juli an der Meißner Straße 218 eröffnete Therapie- und Förderzentrum des Arbeiter-Samariter-Bundes lädt am Mittwoch, dem 9. August zum Tag der offenen Tür ein.

Es werden Angebote der Logopädin und Ergotherapeutin im Haus vorgestellt, die sich an alle Altersgruppen mit Stimm-, Sprach- oder Schluckstörungen richten. Die Therapeuten helfen außerdem bei Problemen in der Motorik, der Sinnesorgane beziehungsweise der geistigen Fähigkeiten. Interessierte können auch die Interdisziplinäre Frühförderung kennenlernen. Sie ist die Anlaufstelle für Vorschulkinder, wenn ihre Entwicklung verzögert ist und sie Unterstützung brauchen bei der Sprache, bei der Konzentrationsfähigkeit oder in der Motorik. Die Türen des Therapiezentrums stehen von 15 bis 18 Uhr offen. (SZ)

