Neues Tanzstudio in Steinigtwolmsdorf Victoria Hübner bietet Kurse für Kinder und Jugendliche an. Für die 28-Jährige auch privat ein Neuanfang.

Victoria Hübner eröffnet an diesem Sonnabend ihr Tanzstudio „Dance Center 66“. Das Logo hat sie selbst entworfen und mittels Beamer an die weiße Wand gemalt. © Steffen Unger

Für Victoria Hübner steht in diesem Jahr vieles auf Anfang. Im Frühjahr hat sie geheiratet. Vor zehn Wochen kam Sohn Arthur zur Welt. Nun eröffnet sie ihr eigenes Tanzstudio in Steinigtwolmsdorf. Sie freut sich auf die Feier an diesem Sonnabend, zu der jeder, der mal schauen möchte, willkommen ist.

Der Name des Studios „Dance Center 66“ ist für die 28-Jährige auch ein Vermächtnis. „1966 ist das Geburtsjahr meiner Mama Birgit Ziesche. Durch sie bin ich überhaupt zum Tanzen gekommen“, sagt die junge Frau. Birgit Ziesche baute die Wilthener Tanz- und Theaterwerkstatt auf und leitete sie viele Jahre erfolgreich. Sie starb im Oktober 2015.

Schülerin an der Paluccaschule

Victoria Hübner tanzt seit ihrem dritten Lebensjahr. Sie besuchte die Grundschule ind Wilthen und wechselte mit elf Jahren zur Paluccaschule in Dresden. Eine Bühnenkarriere blieb ihr aus gesundheitlichen Gründen versagt. Deshalb spezialisierte sie sich auf die Tanzpädagogik. Seit mehreren Jahren arbeitet sie in diesem Beruf – für sie der Traumberuf, in dem sie ihre Leidenschaft fürs Tanzen an Jüngere weitergeben möchte.

In Steinigtwolmsdorf bietet Victoria Hübner Kurse für Kinder und Jugendliche an: Hip Hop, Modern Jazz und Ballett für junge Leute ab 14 Jahre. Für die Vier- bis Sechsjährigen gibt es die tänzerische Früherziehung, für Kinder im Grundschulalter Kids Dance und für die Elf- bis 13-Jährigen Teenie Dance. Die Monatsgebühr kostet 18 Euro für einen Kurs. Wer einen zweiten Kurs belegt, zahlt insgesamt 21 Euro. Die erste Stunde zum Schnuppern ist kostenfrei. Eltern dürfen dabei sein. Allerdings nur bei dieser einen Stunde. „Die Kinder konzentrieren sich sonst zu wenig aufs Tanzen“, sagt Victoria Hübner. Die Kleinen trainieren 45 Minuten, die Größeren eine Stunde. Ihr Angebot richtet sich an Bewohner des ganzen Oberlandes, aber auch aus dem Raum Neustadt.

Mit ihren Kursen möchte sie erreichen, dass sich Kinder und Jugendliche nicht nur bewegen. Sie möchte ihnen auch die Möglichkeit einer sinnvollen Beschäftigung geben. „Junge Leute brauchen eine Aufgabe, sie müssen sich Ziele setzen“, sagt sie. Mit talentierten jungen Leuten könnte sie später mal zu Wettbewerben fahren. Auch Auftritte, bei denen die jungen Tänzerinnen und Tänzer zeigen können, was sie alles schon gelernt haben, sind möglich – mit der ersten Gruppe, die sie in Steinigtwolmsdorf trainiert, sogar schon jetzt. Betriebsfeiern, Dorffeste, persönliche Jubiläen, nennt Victoria Hübner einige Anlässe. Um sich und ihr Studio bekannt zu machen, setzt sie vor allem auf die neuen Medien. Vor wenigen Tagen stellte sie ein erstes Video bei Youtube ein.

Die Familie zieht mit

Das Tanzstudio richtete sie gemeinsam mit ihrem Mann Marc im Haus der Familie ein. Früher war es eine Wohnung, dann beherbergten die Räume eine Physiotherapie. In den vergangenen Jahren standen sie leer. Bis sie die Tanzpädagogin entdeckte und spontan befand: Eigentlich sind sie ideal, um hier ein Tanzstudio einzurichten. Um ihren Schwiegervater von ihren Plänen zu überzeugen, schrieb sie ein Unternehmenskonzept. Das stach. Victoria und Marc Hübner hatten fortan freie Hand, die Räume nach ihren Wünschen einzurichten. Der Trainingsraum mit großen Spiegel ist rund 65 Quadratmeter groß. Hinzukommen Büro, Umkleideraum und ein großer Empfang, in dem Eltern, die ihre Sprösslinge zum Kurs bringen, warten können.

Junge Mutti und Tanzpädagogin im eigenen Studio – wie geht das zusammen? „Indem die Familie mitzieht“, sagt Victoria Hübner. Ihr Ehemann – er ist Auslieferungsfahrer im familieneigenen Floristik-Großhandel – bleibt ein Jahr zu Hause, um sich um Arthur zu kümmern. Die Großeltern des Kleinen arbeiten im selben Haus. Victoria Hübner beschränkt ihre Kurszeiten auf drei Nachmittage in der Woche. „Das sollte passen, dass genug Zeit für die Familie bleibt“, sagt sie. Fürs nächste Jahr haben sie schon einen Krippenplatz sicher.

Montags ist das Studio bereits seit März besetzt: von einer Bautzener Bewegungsschule. Ein Erfolgsmodell. Mittlerweile sind es zwei Kurse, die belegt werden.

Dance Center 66 in Steinigtwolmsdorf, Dresdner Str. 33; Eröffnung mit Tag der offenen Tür am 2. September von 14 bis gegen 18 Uhr

www.dancecenter66.com

