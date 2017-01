Neues System teilt Gefährder in drei Kategorien ein Der Bundesinnenminister erhofft sich von dem Computerprogramm eine bessere Zusammenarbeit zwischen Polizei und Justiz.

Angesichts massiver Kritik an den Sicherheitsbehörden nach dem Anschlag von Berlin soll ein neues Computerprogramm helfen, Gefährder mit besonders hohem Risiko früher zu erkennen.

Das System namens „Radar“ wurde Medienberichten zufolge vom Bundeskriminalamt (BKA) gemeinsam mit der Universität Zürich entwickelt und soll die Bewertung des Gefahrenpotenzials objektivieren. Der Tunesier Anis Amri war am 19. Dezember mit einem Lastwagen auf einen Weihnachtsmarkt gerast und hatte zwölf Menschen getötet. Er war den Behörden als islamistischer Gefährder bekannt, dennoch konnte sein Terroranschlag nicht verhindert werden. „Radar“ soll mit einer Punkteskala in drei Stufen moderates, auffälliges und hohes Risiko differenzieren. Das neue System wurde nachträglich auch am Fall Amri getestet. Aus seinen vor dem Anschlag bekannten Daten stufte es ihn als hoch gefährlich ein.

Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) erwartet durch das neue System eine bessere Zusammenarbeit zwischen Polizei und Justiz. Er sagte der Zeitung Bild am Sonntag: „Der Fall Amri hat gezeigt, dass die Behörden in Bund und Ländern auch gegenüber der Justiz noch bessere Argumente brauchen, wenn sie Maßnahmen beantragen. Auch hierbei wird das neue Analyseinstrument ein entscheidender Baustein sein.“

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD) verteidigte im Fall Amri ihren Innenminister Ralf Jäger (SPD) und die Sicherheitsbehörden des Landes. „Ich mache da niemandem persönlich einen Vorwurf“, sagte Kraft. Es sei im Nachhinein eine Fehlentscheidung des Bundes und der Länder gewesen, Amris Beobachtung zu beenden und seine Gefährlichkeit nicht richtig zu beurteilen. CDU-Landeschef Armin Laschet warf Kraft Unaufrichtigkeit vor. Sie habe die Öffentlichkeit nicht darüber informiert, dass der Berliner Attentäter im Mai 2016 ein zweites Mal von Sicherheitsbehörden in NRW als Gefährder eingestuft worden war.

Bundespräsident Joachim Gauck hat unterdessen Angehörige der Opfer des Berliner Terroranschlags zu einem Treffen ins Schloss Bellevue eingeladen, wie eine Sprecherin auf Anfrage mitteilte. Zuvor hatte es Vorwürfe mangelnder Anteilnahme des Staates gegeben. (dpa)

zur Startseite