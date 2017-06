Neues Sudhaus bleibt fester Vorsatz Böhmisch Brauhaus feiert am Sonntag das 130-jährige Jubiläum. Die Großröhrsdorfer Firma erwirtschaftet wieder kleine Gewinne.

Böhmisch-Brauhaus-Vertriebschefin Ines Richter präsentiert zum Brauereijubiläum einen Viererträger mit dem Pilsner. Die Flaschen tragen passend zum Jubiläum historische Etiketten. Der Viererpack wird über den Handel und im Werksverkauf vertrieben. Die Firma feiert 130 Jahre Böhmisch Brauhaus.

Frank Tentler führt seit 2010 die Geschäfte von Böhmisch Brauhaus.

In der kommenden Woche wird wieder Gerstensaft bei Böhmisch Brauhaus abgefüllt. Jetzt feiert die Großröhrsdorfer Brauereimannschaft aber erst einmal mit ihren Gästen ein großes Jubiläum. Seit 130 Jahren wird hier gebraut. 130 Jahre mit Höhen und Tiefen, durch zwei Weltkriege und zwei Insolvenzen. Das ist Vergangenheit. Seit Ende des vorigen Jahrzehnts befindet sich der Betrieb in ruhigem Fahrwasser, mit gegenwärtig sieben Vollzeitmitarbeitern und fünf Teilzeitkräften. Teilzeitkraft ist im übertragenen Sinne auch der Geschäftsführer Stefan Tentler selbst. Der Leipziger Rechtsanwalt managt die Brauerei seit 2010. Der damalige Chef hatte sich überraschend zurückgezogen. Als Berater einer anderen Brauerei fiel damals die Wahl auf ihn, um die Leitung zu übernehmen. Der Rechtsanwalt und Bierfreund führt das Unternehmen seitdem ohne Turbulenzen auf einer soliden Basis.

Herr Tentler, 130 Jahre sind eine lange Zeit. Was können Sie beim Rückblick vor allem feiern?

Wir feiern ein kleines Wunder, nämlich dass es unsere kleine Brauerei trotz aller Widrigkeiten und tosenden Stürme der Zeit noch gibt und sie ihre Unabhängigkeit von den großen Konzernen bewahrt hat.

Sie haben das Brauhaus 2010 als Geschäftsführer übernommen. Was war Ihnen in der Zeit am wichtigsten?

Die Frage: „Wo gibt es das Bier zu kaufen?“ von Menschen, die unser Bier probiert haben und es vorher nicht kannten.

Der Gerstensaft findet also neue Freunde. Wie ist die aktuelle Lage, legt die Hektoliterzahl zu oder ist sie stabil?

Im Jahr 2016 lag unser Bierabsatz bei knapp 10 800 Hektoliter. Nach dem guten Jahr 2015 und einem noch besseren Jahr 2016 hatten wir in den ersten Monaten des Jahres leider einen deutlich schlechteren Absatz als in den Vorjahren. Es ist ein schwacher Trost, dass es nicht nur uns so ging. Insgesamt fiel in den ersten vier Monaten des Jahres in Sachsen der Bierabsatz merklich hinter das Vorjahr zurück. Der Mai verlief dann allerdings sehr erfreulich und wir hoffen, dass wir jetzt wieder Fahrt aufnehmen. Der Trend geht schon seit einigen Jahren hin zur 0,33-Liter-Steinie-Flasche. Gerade bei Neukunden ist diese eher ungewöhnliche, gleichwohl traditionsreiche Flaschenform sehr beliebt. Der Großteil unseres Absatzes entfällt auf Pils, wobei auch unser Eisbier in der kleinen und großen Flasche zunehmend Anklang findet.

Wie schwer ist es, sich auf dem hart umkämpften Markt zu behaupten?

Sehr schwer! Der Bierkonsum ist insgesamt rückläufig und die großen Marken machen mit ihren häufigen Rabattaktionen den kleinen und regionalen Brauereien das Leben sauer.

Konnten Sie wieder Gewinne erwirtschaften?

In den letzten Jahren haben wir zum Glück Gewinne erwirtschaftet. 2014 nur einen kleinen, der sich dann in den Jahren 2015 und 2016 jeweils deutlich gesteigert hat.

Wie soll es künftig gelingen?

Die Menschen erkennen zunehmend den Wert von regionalen und lokalen Produkten und kleinen Produzenten. Die haben neben erstklassiger Qualität den Vorteil, Arbeitsplätze vor Ort zu sichern. Und – jedenfalls in unserem Falle – durch kurze Transportwege und Pfandflaschen, Müll und Verkehr zu verringern. Diese Entwicklung dürfte sich fortsetzen und noch verstärken. Das wird uns als konzernunabhängigem Betrieb mit regionaler Ausrichtung hoffentlich zugute kommen. Weiter müssen wir als kleine Brauerei unseren größten Vorteil nutzen, nämlich Biere auf höchstem Niveau abseits des Gewöhnlichen, gleichwohl zu einem vernünftigen Preis brauen zu können und so mit neuen Produkten neue Käuferkreise anzusprechen. Hier gibt es schon konkrete Pläne für ein neues Bier. Details dazu sind aber noch streng geheim.

Welche Pläne oder Investitionen gibt es derzeit, ist noch der Bau eines neuen Sudhauses im Gespräch?

Wir stellen gegenwärtig unsere Energieerzeugung für den Produktionsprozess von Öl auf Gas um. Das hat neben wirtschaftlichen auch erhebliche ökologische Vorteile.

Der Bau eines neuen Sudhauses ist nach wie vor geplant. Dafür muss als Grundlage aber erst ein stabiler, merklich gesteigerter Absatz vorliegen.

Wird es bei der Teilzeit-Geschäftsführung mit Ihnen an der Spitze bleiben?

Das gegenwärtige Modell hat sich dank der engagierten, absolut zuverlässigen und selbstständigen Mitarbeiter vor Ort bewährt. Da für einen Vollzeit-Geschäftsführer ein zusätzliches Gehalt gezahlt werden müsste, wird es auch aus wirtschaftlichen Gründen zunächst bei diesem Modell bleiben. Es sind keine personellen Veränderungen in der Geschäftsführung geplant.

Was ist der Höhepunkt des Festes, den keiner verpassen sollte?

Der Höhepunkt unseres Festes und dessen unumstrittener Mittelpunkt ist natürlich unser Bier. Auf keinen Fall verpasst werden sollte der Auftritt des Spielmannszuges Kleinröhrsdorf und der Poisentaler Blasmusikanten.

Ab 11 Uhr sind die Gäste am Sonntag in den Brauereihof eingeladen. Sie können sich auf die Poisentaler Blasmusikanten und den Spielmannszug Kleinröhrsdorf freuen.

Es gibt außerdem eine Fahrzeugausstellung: vom „project 601“ (Trabant); Kinderquad auf dem Gelände und eine Bastelstraße sowie Kaffee und Kuchen durch den Schulhort Großröhrsdorf, Fisch- und Grillspezialitäten. Das Heimatmuseum öffnet am Sonntag von 13.17 Uhr und zeigt die Ausstellung „130 Jahre Böhmisch Brauhaus“ mit Tauschbörse. Mit der Eintrittskarte des Museums erhalten die Gäste ein Glas Bier gratis beim Brauereifest.

