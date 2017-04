Neues Sofa kaufen, altes einfach mitgeben Möbelhändler bieten derzeit Prämien für die alte Couch, wenn Kunden neue Polstergarnituren kaufen.

Niemand muss die alte Couch auf die Straße stellen. Im Landkreis Görlitz kann man zwei Kubikmeter Sperrmüll im Jahr kostenlos abholen lassen. Möbelhändler nehmen sie auch zurück. Nur in Werbeaktionen ist das kostenlos. © Sven Ellger

Löbau. „Bis zu 1 000 Euro Rückkaufprämie“ versprechen im Oberland Plakate an der Straße. Wer eine neue Polstergarnitur erwirbt, erhalte diese Rückkaufprämie, heißt es dort. Benita Rath ist Prokuristin bei Multi-Möbel in Bautzen und damit auch für die Möbelhäuser der Kette in Zittau, Görlitz und Markersdorf zuständig. Sie sagt: „Die Aktion kommt bei den Kunden gut an.“ Etwa 60 Prozent der Käufer kämen nur aufgrund dieser Werbung. Nicht alle Kunden nutzen das Angebot tatsächlich. „Mitunter wird die alte Couch innerhalb der Familie weiterveräußert“, weiß Frau Rath. „Polstermöbel werden eher erneuert als zum Beispiel ein Schlafzimmer, sodass der Zustand meistens noch passabel ist“, sagt die Möbelexpertin. Bei Umzügen komme es vor, dass eine Sitzgruppe in die neue Wohnung weder von der Größe noch von der Form oder der Farbe reinpasst, berichtet Frau Rath. Das gut erhaltene Sofa sei dann zu schade für den Sperrmüll. In etwa 40 Prozent der Garniturkäufe geben die Kunden die alten Sitzmöbel dem Lieferanten mit. „Was nicht mehr nutzbar ist, wird fachgerecht entsorgt. Wir sammeln das in Bautzen im Auslieferungslager, auch das, was aus den anderen Filialen anfällt“, informiert die Prokuristin. Wenn genügend zusammengekommen ist, holt ein Entsorger alles ab. Im Bautzener Auslieferungslager schauen oft tschechische Bürger herein, ob sie Möbel „abstauben“ können. „Sie werden fündig“, bestätigt Frau Rath. Meist handele es sich bei den Bittstellern um Roma und sozialbedürftige Tschechen. Etliches an Sofas spendiert Multi-Möbel an Kinderheime. Jugendliche, die 18 Jahre alt werden und aus dem Heim ausziehen, freuen sich über eine kostenlose Couch, weiß Frau Rath. Außerhalb der Werbeaktion nehmen die Filialen alte Möbel auch zurück – gegen ein Entgelt.

Erst vor wenigen Wochen hatte das Möbelhaus Starke in Schönbach die Kunden mit dem Angebot umworben, beim Kauf einer Polstergarnitur das ausgediente Sitzmöbel kostenlos mitzunehmen und zu entsorgen. „Viele Kunden, etwa 60 Prozent, nutzen das gern“, informiert Maria Starke. Sie ist die Leiterin des Möbelhauses. Auch in Schönbach gibt es die kostenlose Mitnahme nur in Werbe-Aktionen. Generell sei es immer möglich, bei der Lieferung des Neukaufs die alte Couch mitzunehmen, dann allerdings nicht kostenfrei.

Die zurückgenommenen alten Sessel und Sofas werden fachgerecht entsorgt. 95 Prozent dieser Möbel seien 20 Jahre oder älter, weiß Frau Starke. Mit denen könne man wirklich nichts mehr anfangen. Lediglich fünf Prozent der Rückläufer befinden sich in gutem Zustand. Dann gibt es immer jemanden, der die Möbel kostenfrei nutzen möchte, sagt die Leiterin des Hauses.

Ingolf Greif, Geschäftsführer des Möbelhauses Ebersbach, lehnt solche Werbeaktionen ab. Die Rückkaufprämie sei auf den Preis des Möbelstücks aufgeschlagen, sagt er. Kunden, die in Ebersbach eine Couchgarnitur erwerben, können bei der Lieferung die alte mitgeben. Das kostet 25 Euro. Die Altmöbel werden durch die Entsorgungsgesellschaft EGLZ abgeholt. „Vieles davon ist in sehr schlechtem Zustand“, sagt Greif. Manchmal kommen Tschechen und fragen nach dem, was noch nutzbar ist. Der Geschäftsführer gibt ihnen das mit. „Allerdings weisen wir unsere Kunden immer auf den sozialen Möbeldienst hin, Bedarf ist auch bei uns vorhanden“, sagt Ingolf Greif. Etlichen Käufern ist der Anruf beim Möbeldienst nicht zu viel Aufwand. Mit der Möbelspende leisten diese Kunden einen Dienst für sozial Bedürftige.

zur Startseite