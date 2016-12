Neues Seniorenzentrum für Pirna Das Haus neben der Hauptpost wird saniert. Mietanfragen gibt es bereits.

Investor Frank Müller (Mitte) steht mit Thomas Emmrich und Katrin Stelzig von der Diakonie Pirna vor dem neuen Seniorenzentrum „Alte Post“ in der Gartenstraße 30. © Kristin Richter

Pirna. Postkunden und Mitarbeiter müssen derzeit gute Nerven haben. In der Gartenstraße 30, gleich neben der Postfiliale, hämmern und bohren Handwerker lautstark. Das Gebäude wird saniert und zu einem Seniorenzentrum ausgebaut. Bereits vor gut einem Jahr hatte das Unternehmen R&M GmbH aus Dresden sowohl das Postgebäude als auch das Nachbarhaus Gartenstraße 30 gekauft. Als künftigen Betreiber holte sich Geschäftsführer Frank Müller die Diakonie Pirna mit ins Boot.

Im Obergeschoss entsteht eine Tagespflege für etwa 15 Personen. Im Erdgeschoss richtet die Diakonie ein Beratungsbüro ein, außerdem wird es hier einen Gemeinschaftsraum geben. „Er soll ein Treffpunkt für die Gäste der Tagesgruppe und die Mieter werden, wo man zum Beispiel auch mal gemeinsam einen Geburtstag feiern kann“, sagt Thomas Emmrich, Vorstand Diakonie Pirna. Ferner zieht in das Erdgeschoss eine Physiotherapie ein. Für das andere Ladengeschäft wird noch ein Mieter gesucht. Denkbar wäre eine Podologie, überlegt Frank Müller laut. Im zweiten und dritten Obergeschoss entstehen elf barrierearme Wohnungen in der Größe von 35 bis 50 Quadratmetern. Die monatliche Warmmiete beginnt nach Auskunft des Eigentümers bei circa 350 Euro. Anfragen für die Wohnungen liegen bereits vor. Je nach Bedarf können die Mieter Betreuungsleistungen von der Diakonie dazubuchen. In diesem Zusammenhang betont Emmrich, dass nicht nur älterer Menschen angesprochen sind

Der Clou ist sicher das Freigelände hinter dem Haus. Hier will die Diakonie einen Garten mit Bänken und Hochbeeten anlegen. Der Bereich ist vorwiegend für die Patienten der Tagespflege vorgesehen. Diakonie-Chef Emmrich geht davon aus, dass hauptsächlich Menschen mit Demenzerkrankung die Tagespflege nutzen werden. „Wir wollen ihnen keine Klinik, kein Pflegeheim anbieten, sondern ein Haus, in dem sich die Patienten wohlfühlen, wo sie gemeinsam singen, gemeinsam kochen, also auch in die alltäglichen Abläufe mit eingebunden werden“, erläutert er. Es soll eine gute Wohngemeinschaft entstehen.

Schon seit Langem suchte die Diakonie Pirna nach einem passenden Ort für eine Tagespflege. „Es gab zwei Vorgaben, nämlich eine zentrale Lage und ein Außengelände“, sagt Emmrich. Deshalb war der Anruf von Frank Müller aus Dresden auch der Volltreffer. „Bei dem ersten Gespräch ist der Funke sofort übergesprungen, und wir wussten, dass wir uns bei dem Projekt Seniorenzentrum ,Alte Post‘ mit einklinken“, erinnert sich Emmrich. Die Bauarbeiten, die vom Denkmalschutz begleitet werden, sind im Zeitplan. Die ersten Mieter sollen Anfang Mai 2017 einziehen.

Postkunden müssen sich übrigens keine Sorgen machen. „Die Deutsche Post betreibt weiterhin ihre Filiale. Sie hat einen Mietvertrag bis mindestens 2020 plus Verlängerungsoptionen“, heißt es.

Die Gebäude Nr. 29 und 30 wurden um die Jahrhundertwende errichtet. Zu DDR-Zeiten nutzte die Post sämtliche Räume. Zuletzt waren in der Nummer 30 u.a. ein tschechischer Bäcker und Büros eingemietet. „Als wir den Kaufvertrag unterschrieben, stand das Gebäude bereits größtenteils leer“, sagt Müller.

