Neues Schulprojekt wird geprüft Könnten Liegaus Grundschule und die Förderschule des Epilepsiezentrums fusionieren?

© Thorsten Eckert

Jetzt werden Nägel mit Köpfen gemacht. „Der Auftrag für die Untersuchung ist raus“, freut sich Martin Wallmann, der Chef des Epilepsiezentrums Kleinwachau im Radeberger Ortsteil Liegau. Die Untersuchung, die er anspricht, ist die Prüfung, ob die für den Ortsteil geplante neue Sport- und Mehrzweckhalle ihren Platz auf dem Areal des Epilepsiezentrums finden könnte. Und auch, ob hier langfristig sogar ein neues Schulgebäude wachsen könnte, das die zum Epilepsiezentrum gehörende Förderschule für geistig behinderte Kinder und die Liegauer Grundschule zusammenführen könnte (SZ berichtete mehrfach).

Hintergrund der Ideen ist das Problem, dass für mindestens die kommenden fünf Jahre keine Sportmöglichkeit für die Liegauer Grundschüler in der Halle der benachbarten Ludwig-Richter-Oberschule besteht. Eine wirkliche Alternative gibt es nicht. Also ist im Ortsteil und auch im Radeberger Rathaus die Idee gewachsen, eine Sporthalle zu bauen – allerdings, so Radebergs OB Gerhard Lemm (SPD), könne das nur mit Hilfe eines Partners finanziert werden. Dieser Partner könnte das Epilepsiezentrum sein, das ebenfalls mehr Platz für Sport braucht. Das Ganze, so die Idee, könnte zudem der Start für ein Pilotprojekt sein: nämlich die Zusammenführung der beiden Schulen im Ortsteil, was zu besseren Bedingungen für beide Schulen führen könnte.

