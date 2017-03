Neues Schuldach für Zodel wird geplant Neißeaue gibt dem Planer den Auftrag. Ob die große Reparatur bezahlt werden kann, das entscheidet sich noch.

Die Grundschule Zodel

Neißeaue. Die Sanierung des Daches der Grundschule Zodel kann geplant werden. In seiner Sitzung am Donnerstag vergab der Gemeinderat die Planungsleistung in Höhe von 9 467 Euro an ein Ingenieurbüro aus dem Schöpstal. Eine fachgerechte Planung ist die Grundlage, um für das Dach das Geld zu bekommen. Zum einen ist die Reparatur des Flachdaches dringend notwendig, zum anderen hadert die Gemeinde bei der Finanzierung dieses Vorhabens. Auch wenn schon bauliche Abstriche gemacht wurden, sind laut Vorplanung rund 107 000 Euro aufzubringen, um die notwendigsten Arbeiten an dem Dach auszuführen.

Die Kommune hat eine Zusage aus dem Förderprogramm „Brücken in die Zukunft“ über knapp 31 000 Euro. Ein Viertel dieser Summe muss sie noch drauflegen. Das reicht bei Weitem nicht. Also will Neißeaue die vom Land ausgereichte Pauschale für Investitionen von diesem und dem kommenden Jahr in das Schuldach stecken. Aber das sind eben auch nur rund 20 000 Euro. Deshalb hat Neißeaue ein Aufstocken der Fördermittel um rund 50 000 Euro beim Landkreis beantragt. Wie Bürgermeisterin Evelin Bergmann sagte, will der Landkreis kommenden Monat darüber entscheiden, ob er Neißeaue finanziell unter die Arme greift. Wird positiv entschieden, bleiben der Gemeinde rund 27 000 Euro, die sie für das Schuldach selbst aufbringen muss. Damit wird aber nur das Dach dicht und für eine funktionierende Regenentwässerung gesorgt. An der in den 1970er Jahren gebauten Schule muss aber noch mehr gemacht werden. Der Fassade fehlt die Wärmedämmung und die Heizungsanlage in der Schule stammt noch aus der Zeit ihrer Errichtung.

